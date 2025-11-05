Piedras Negras: rendirá Jacobo Rodríguez su Primer Informe de Gobierno en diciembre

Piedras Negras
/ 5 noviembre 2025
    Piedras Negras: rendirá Jacobo Rodríguez su Primer Informe de Gobierno en diciembre
    Attolini dijo que, en este caso para Jacobo Rodríguez, una crisis representa una oportunidad. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

El evento está programado para el 11 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad, con acceso libre al público y la participación de representantes de distintos sectores sociales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El próximo 11 de diciembre, el presidente municipal de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, presentará su Primer Informe de Gobierno a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad. El evento combinará exposición audiovisual y mensaje directo, con acceso libre a la ciudadanía.

De acuerdo con la información oficial, el informe se desarrollará en un formato mixto: la mitad del contenido será presentado a través de un video que resumirá los principales resultados de las dependencias municipales, mientras que el resto será expuesto por el propio alcalde ante los asistentes.

El mandatario local explicó que el formato fue planeado con meses de anticipación, con el objetivo de ofrecer un recuento claro y documentado de las acciones emprendidas durante el primer año de su administración.

“Es un proyecto que trabajamos desde hace seis meses; hemos recabado información de todas las áreas para elaborar un informe basado en datos reales”, señaló.

Inicialmente, el acto estaba previsto para realizarse al aire libre; sin embargo, por cuestiones climatológicas se decidió trasladarlo al interior del Teatro de la Ciudad, a fin de garantizar la asistencia de los invitados y facilitar la participación de la población interesada.

El informe incluirá comparativos, cifras y resultados obtenidos en distintas áreas del gobierno municipal, con el propósito de mostrar avances en obras, servicios y gestión administrativa. De igual forma, se presentarán proyectos que, según el Ayuntamiento, han representado un cambio significativo en el desarrollo local.

Rodríguez enfatizó que todas las dependencias entregaron sus reportes de trabajo y resultados para la integración del documento final. En el evento estarán presentes funcionarios municipales, representantes de diversos sectores y ciudadanos que podrán acudir sin restricciones.

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

