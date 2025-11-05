Piedras Negras: rendirá Jacobo Rodríguez su Primer Informe de Gobierno en diciembre

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El próximo 11 de diciembre, el presidente municipal de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, presentará su Primer Informe de Gobierno a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad. El evento combinará exposición audiovisual y mensaje directo, con acceso libre a la ciudadanía.

De acuerdo con la información oficial, el informe se desarrollará en un formato mixto: la mitad del contenido será presentado a través de un video que resumirá los principales resultados de las dependencias municipales, mientras que el resto será expuesto por el propio alcalde ante los asistentes.

TE PUEDE INTERESAR: Proponen en Coahuila ley para regular la industria inteligente (que incorpore IA), pionera en el país

El mandatario local explicó que el formato fue planeado con meses de anticipación, con el objetivo de ofrecer un recuento claro y documentado de las acciones emprendidas durante el primer año de su administración.

“Es un proyecto que trabajamos desde hace seis meses; hemos recabado información de todas las áreas para elaborar un informe basado en datos reales”, señaló.

Inicialmente, el acto estaba previsto para realizarse al aire libre; sin embargo, por cuestiones climatológicas se decidió trasladarlo al interior del Teatro de la Ciudad, a fin de garantizar la asistencia de los invitados y facilitar la participación de la población interesada.

El informe incluirá comparativos, cifras y resultados obtenidos en distintas áreas del gobierno municipal, con el propósito de mostrar avances en obras, servicios y gestión administrativa. De igual forma, se presentarán proyectos que, según el Ayuntamiento, han representado un cambio significativo en el desarrollo local.

Rodríguez enfatizó que todas las dependencias entregaron sus reportes de trabajo y resultados para la integración del documento final. En el evento estarán presentes funcionarios municipales, representantes de diversos sectores y ciudadanos que podrán acudir sin restricciones.

(Con información de medios locales)