Piedras Negras: especialista advierte riesgos de prótesis dentales compradas en internet

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Piedras Negras
/ 13 abril 2026
    Piedras Negras: especialista advierte riesgos de prótesis dentales compradas en internet
    Se exhorta a la población a evitar la adquisición de prótesis dentales a través de tiendas digitales y plataformas de comercio electrónico, debido a los riesgos que representan para la salud. Archivo

El bajo costo de prótesis dentales en línea impulsa su compra, pese a los riesgos de lesiones y complicaciones graves

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El coordinador de Salud Bucal de la Jurisdicción Sanitaria 01, en Piedras Negras, Sergio Morales Maus, exhortó a la población a evitar la adquisición de prótesis dentales a través de tiendas digitales y plataformas de comercio electrónico, debido a los riesgos que representan para la salud.

Morales Maus explicó que la elaboración de una prótesis dental es un procedimiento especializado que debe realizar exclusivamente un odontólogo. Requiere la toma de medidas precisas y una valoración clínica del reborde óseo, ya que cada paciente presenta características anatómicas particulares que deben considerarse antes de iniciar cualquier tratamiento.

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El especialista advirtió que las prótesis genéricas vendidas en línea no contemplan condiciones anatómicas específicas, como los torus o exostosis —protuberancias óseas benignas presentes en algunos pacientes—, lo que puede provocar un ajuste deficiente y lesiones en la cavidad oral.

Uno de los factores que impulsa la compra en línea es el costo. Mientras una prótesis elaborada por un profesional puede rondar los 10 mil pesos, las alternativas digitales se ofrecen desde mil pesos, lo que resulta atractivo para muchos usuarios. Sin embargo, el ahorro económico puede derivar en graves consecuencias.

Entre las lesiones más frecuentes ocasionadas por prótesis mal ajustadas se encuentran aftas y úlceras bucales. El roce constante de un aparato inadecuado mantiene heridas abiertas e irritadas, favoreciendo complicaciones que, en casos crónicos, pueden evolucionar hacia padecimientos más graves, incluso lesiones malignas como el cáncer oral.

Finalmente, Morales Maus reiteró la importancia de acudir a instituciones de salud o consultorios certificados para la elaboración de prótesis dentales. Subrayó que la atención profesional garantiza un tratamiento seguro y previene complicaciones que ponen en riesgo la salud del paciente.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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