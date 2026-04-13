Piedras Negras: especialista advierte riesgos de prótesis dentales compradas en internet

Morales Maus explicó que la elaboración de una prótesis dental es un procedimiento especializado que debe realizar exclusivamente un odontólogo. Requiere la toma de medidas precisas y una valoración clínica del reborde óseo, ya que cada paciente presenta características anatómicas particulares que deben considerarse antes de iniciar cualquier tratamiento.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El coordinador de Salud Bucal de la Jurisdicción Sanitaria 01, en Piedras Negras , Sergio Morales Maus, exhortó a la población a evitar la adquisición de prótesis dentales a través de tiendas digitales y plataformas de comercio electrónico, debido a los riesgos que representan para la salud.

El especialista advirtió que las prótesis genéricas vendidas en línea no contemplan condiciones anatómicas específicas, como los torus o exostosis —protuberancias óseas benignas presentes en algunos pacientes—, lo que puede provocar un ajuste deficiente y lesiones en la cavidad oral.

Uno de los factores que impulsa la compra en línea es el costo. Mientras una prótesis elaborada por un profesional puede rondar los 10 mil pesos, las alternativas digitales se ofrecen desde mil pesos, lo que resulta atractivo para muchos usuarios. Sin embargo, el ahorro económico puede derivar en graves consecuencias.

Entre las lesiones más frecuentes ocasionadas por prótesis mal ajustadas se encuentran aftas y úlceras bucales. El roce constante de un aparato inadecuado mantiene heridas abiertas e irritadas, favoreciendo complicaciones que, en casos crónicos, pueden evolucionar hacia padecimientos más graves, incluso lesiones malignas como el cáncer oral.

Finalmente, Morales Maus reiteró la importancia de acudir a instituciones de salud o consultorios certificados para la elaboración de prótesis dentales. Subrayó que la atención profesional garantiza un tratamiento seguro y previene complicaciones que ponen en riesgo la salud del paciente.