Suspenden a agentes de Tránsito por atropellar a perro y no auxiliarlo en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 13 abril 2026
    Suspenden a agentes de Tránsito por atropellar a perro y no auxiliarlo en Piedras Negras
    El momento en que la patrulla pasa sobre el animal quedó registrado por una cámara de seguridad y posteriormente fue difundido en redes sociales. Facebook

El caso se difundió en redes sociales; el perro lesionado se encuentra estable y bajo tratamiento veterinario mientras se evalúan sus heridas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Dos elementos de Tránsito y Vialidad en Piedras Negras fueron suspendidos por 15 días luego de que, el pasado fin de semana, una patrulla arrollara a un perro en situación de calle sin detenerse a auxiliarlo. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad de un vecino y se difundió ampliamente en redes sociales.

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra a la unidad número 2549 circulando a velocidad moderada frente a un domicilio. En las imágenes se observa cómo el vehículo pasa por encima del animal, que emite un aullido de dolor, mientras los agentes continúan su camino sin reaccionar al incidente.

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La grabación fue compartida en Facebook por la usuaria Yarely Monserrat Pineda, quien escribió: “Y así nuestra Policía Municipal; es un perrito callejero, pero ni hicieron por detenerse”.

Tras la denuncia pública, personal del Centro de Bienestar, Salud y Rescate Animal acudió al lugar para atender al can y trasladarlo a una clínica veterinaria. El responsable del centro, Alfonso Orta, informó que el animal se encuentra estable, bajo tratamiento para el dolor y mostrando signos positivos de recuperación, pues ya come y bebe agua.

Este lunes se le practicarán estudios médicos para determinar la gravedad de las lesiones, entre ellas una posible fractura de cadera, y definir el tratamiento adecuado.

La suspensión de los agentes permanecerá vigente mientras se desarrolla la investigación interna sobre el caso.

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Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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