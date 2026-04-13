Suspenden a agentes de Tránsito por atropellar a perro y no auxiliarlo en Piedras Negras

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra a la unidad número 2549 circulando a velocidad moderada frente a un domicilio. En las imágenes se observa cómo el vehículo pasa por encima del animal, que emite un aullido de dolor, mientras los agentes continúan su camino sin reaccionar al incidente.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Dos elementos de Tránsito y Vialidad en Piedras Negras fueron suspendidos por 15 días luego de que, el pasado fin de semana, una patrulla arrollara a un perro en situación de calle sin detenerse a auxiliarlo. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad de un vecino y se difundió ampliamente en redes sociales.

La grabación fue compartida en Facebook por la usuaria Yarely Monserrat Pineda, quien escribió: “Y así nuestra Policía Municipal; es un perrito callejero, pero ni hicieron por detenerse”.

Tras la denuncia pública, personal del Centro de Bienestar, Salud y Rescate Animal acudió al lugar para atender al can y trasladarlo a una clínica veterinaria. El responsable del centro, Alfonso Orta, informó que el animal se encuentra estable, bajo tratamiento para el dolor y mostrando signos positivos de recuperación, pues ya come y bebe agua.

Este lunes se le practicarán estudios médicos para determinar la gravedad de las lesiones, entre ellas una posible fractura de cadera, y definir el tratamiento adecuado.

La suspensión de los agentes permanecerá vigente mientras se desarrolla la investigación interna sobre el caso.