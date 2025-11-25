Piedras Negras espera incremento en ventas con la llegada de paisanos

Piedras Negras
/ 25 noviembre 2025
    Piedras Negras espera incremento en ventas con la llegada de paisanos
    Comercios de Piedras Negras reportan un incremento en la actividad y se preparan para atender la demanda durante las fiestas decembrinas. FOTO: ARCHIVO

El arribo de paisanos por Piedras Negras ha comenzado a reflejarse en un repunte de hasta 30% en las ventas del comercio local

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Esta semana comenzó oficialmente el arribo de paisanos que regresan a México para celebrar las fiestas de fin de año.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: captan en video abandono de perrito en Lomas de Lourdes; ciudadanos muestran indignación

Aunque muchos solo cruzan por Piedras Negras en su trayecto hacia estados del centro y sur del país, su paso deja una derrama económica significativa para el comercio local.

El comerciante Julián Rodríguez Cavazos señaló que este flujo de visitantes incrementa las ventas de manera notable. “Las ventas se elevan hasta en un 30 por ciento en comparación con otras temporadas”, estimó.

Destacó que este repunte permite a los negocios afrontar compromisos propios del cierre de año, incluidos los pagos de aguinaldos y otras obligaciones laborales.

Asimismo, aseguró que el comercio organizado ya está preparado para recibir a los paisanos con precios competitivos, promociones y disponibilidad de productos, con el objetivo de que también ellos puedan aprovechar y ahorrar durante su estancia o su paso por la ciudad.

