Piedras Negras: EU aplicará biometría facial a no ciudadanos al salir del país

EAGLE PASS, COAH.- A partir del 26 de diciembre de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) comenzará a verificar datos biométricos de las personas extranjeras que abandonen el país, como parte de una nueva regulación emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La medida forma parte de la norma final denominada “Recopilación de datos biométricos de extranjeros al entrar y salir de los Estados Unidos”, cuyo objetivo es consolidar un sistema integral de control biométrico que permita reforzar la seguridad nacional y agilizar la verificación de identidad de los visitantes no ciudadanos.

De acuerdo con el comunicado oficial, la nueva disposición autoriza a la CBP a recopilar datos biométricos faciales de todos los extranjeros en aeropuertos, puertos terrestres, marítimos y otros puntos de salida autorizados del país, ampliando así el alcance de los controles que ya se aplicaban al ingreso.

La regulación elimina las restricciones que limitaban esta práctica a programas piloto y extiende la recopilación biométrica a más modalidades de transporte, incluidas salidas por mar, vuelos privados, cruces vehiculares y pasos peatonales en la frontera.

No obstante, autoridades de la Aduana en Eagle Pass señalaron que, hasta el momento, no han recibido lineamientos específicos sobre la implementación local de la medida, por lo que se espera que en los próximos días se emita información más detallada sobre su aplicación en los cruces fronterizos de la región.

Diane Sabatino, comisionada ejecutiva adjunta interina de la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP, destacó que la norma representa un avance clave en el fortalecimiento del sistema migratorio.

“Esta norma final marca un hito importante en nuestros esfuerzos por implementar con éxito el mandato de entrada y salida biométrica y fortalecer la seguridad de Estados Unidos”, afirmó.

Sabatino añadió que, con mayor financiamiento, la agencia continuará ampliando el uso de biometría facial y tecnología avanzada para la verificación de identidad en los distintos puntos de entrada y salida por aire, tierra y mar.

La implementación de este sistema tiene antecedentes en 2017, cuando el entonces presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para acelerar el desarrollo del programa de entrada y salida biométrica, lo que permitió al DHS avanzar hacia la emisión de esta regulación definitiva.