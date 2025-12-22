Piedras Negras: EU aplicará biometría facial a no ciudadanos al salir del país

Piedras Negras
/ 22 diciembre 2025
    Piedras Negras: EU aplicará biometría facial a no ciudadanos al salir del país
    El control biométrico será obligatorio para personas no ciudadanas. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

El DHS busca consolidar un sistema integral de entrada y salida para fortalecer la seguridad nacional

EAGLE PASS, COAH.- A partir del 26 de diciembre de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) comenzará a verificar datos biométricos de las personas extranjeras que abandonen el país, como parte de una nueva regulación emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La medida forma parte de la norma final denominada “Recopilación de datos biométricos de extranjeros al entrar y salir de los Estados Unidos”, cuyo objetivo es consolidar un sistema integral de control biométrico que permita reforzar la seguridad nacional y agilizar la verificación de identidad de los visitantes no ciudadanos.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Destaca Manolo Jiménez positivo cierre de 2025

De acuerdo con el comunicado oficial, la nueva disposición autoriza a la CBP a recopilar datos biométricos faciales de todos los extranjeros en aeropuertos, puertos terrestres, marítimos y otros puntos de salida autorizados del país, ampliando así el alcance de los controles que ya se aplicaban al ingreso.

La regulación elimina las restricciones que limitaban esta práctica a programas piloto y extiende la recopilación biométrica a más modalidades de transporte, incluidas salidas por mar, vuelos privados, cruces vehiculares y pasos peatonales en la frontera.

No obstante, autoridades de la Aduana en Eagle Pass señalaron que, hasta el momento, no han recibido lineamientos específicos sobre la implementación local de la medida, por lo que se espera que en los próximos días se emita información más detallada sobre su aplicación en los cruces fronterizos de la región.

Diane Sabatino, comisionada ejecutiva adjunta interina de la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP, destacó que la norma representa un avance clave en el fortalecimiento del sistema migratorio.

“Esta norma final marca un hito importante en nuestros esfuerzos por implementar con éxito el mandato de entrada y salida biométrica y fortalecer la seguridad de Estados Unidos”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Tania Flores acude a audiencia de vinculación en Saltillo por presunto delito de corrupción

Sabatino añadió que, con mayor financiamiento, la agencia continuará ampliando el uso de biometría facial y tecnología avanzada para la verificación de identidad en los distintos puntos de entrada y salida por aire, tierra y mar.

La implementación de este sistema tiene antecedentes en 2017, cuando el entonces presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para acelerar el desarrollo del programa de entrada y salida biométrica, lo que permitió al DHS avanzar hacia la emisión de esta regulación definitiva.

Temas


aduanas
Frontera Estados Unidos-México

Localizaciones


Piedras Negras

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se acerca el final

Se acerca el final
En su camino a Palacio Nacional, López Beltrán ya ha tenido roces con Sheinbaum, con quien, de acuerdo con Rock, la relación es cada vez más distante.

Andy López no se ve en la Presidencia en 2030, pero sí en el 2036; este es su plan
true

Con Morena no; con el PRI sí: UDC postulará a candidatos priistas bajo sus siglas en 2026
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
La audiencia se desarrolla de forma privada, donde el juez de control escucha la teoría del caso de la Fiscalía Anticorrupción y los datos de prueba presentados por la defensa de la exalcaldesa.

Tania Flores acude a audiencia de vinculación en Saltillo por presunto delito de corrupción
En su primer año de regreso al cargo, el Sr. Trump ha adoptado sin complejos los atributos de la realeza, al tiempo que ha ejercido su poder para transformar el gobierno y la sociedad estadounidenses a su antojo.

Trump lleva la ‘presidencia imperial’ estadounidense a un nuevo nivel
El alimento clave para ganar músculo

El alimento clave para ganar músculo
Disfruten estas galletas llenas de aroma y sabor, perfectas para acompañar la temporada de posadas.

El jengibre: raíz de fuego, memoria y aroma