Piedras Negras: fracasa intento de disolver sindicato y municipio afronta pago millonario

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Piedras Negras
/ 20 marzo 2026
    Piedras Negras: fracasa intento de disolver sindicato y municipio afronta pago millonario
    Decenas de trabajadores del sindicato de Obras Públicas regresaran a su trabajo luego de que un tribunal resolvió a favor de estos durante un proceso legal. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El fallo incluye pago de salarios caídos y prestaciones acumuladas, lo que representa un fuerte impacto financiero para el municipio

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La iniciativa impulsada en abril de 2025 para disolver el sindicato de Obras Públicas terminó en un revés legal para Piedras Negras, luego de que una autoridad ordenara la reinstalación de decenas de trabajadores afectados.

Desde su anuncio, la medida generó polémica al señalarse que no existió consenso previo con los empleados sindicalizados, lo que tensó la relación entre la administración municipal y el personal operativo, según declaró el líder sindical Joel Valdez.

El propio alcalde había advertido que no se sentaría a dialogar con los trabajadores, postura que fue duramente cuestionada por diversos sectores al considerar que cerraba las vías de negociación.

Tras meses de litigio, la resolución judicial favoreció a los empleados, ordenando su reincorporación a sus puestos, lo que representa una derrota significativa para la autoridad municipal.

Además de la reinstalación, el fallo contempla el pago de salarios caídos y prestaciones acumuladas durante aproximadamente un año, lo que implicaría un fuerte impacto financiero. De acuerdo con estimaciones sindicales, el monto total que el municipio tendría que cubrir ronda los 40 millones de pesos, cifra que podría afectar seriamente las finanzas públicas.

Este caso evidencia la importancia del diálogo y la negociación en los conflictos laborales, así como las consecuencias legales y económicas que pueden derivarse de decisiones unilaterales en la administración pública.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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