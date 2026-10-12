PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Este domingo, Piedras Negras fue sede de la quinta fase del Circuito Noreste-Norte de Charrería, en la que participan seis equipos de la región, cinco de Piedras Negras y uno de Ciudad Acuña, informó Ervey Zulaica Arredondo, empresario y participante en la organización de estas actividades. El entrevistado explicó que el circuito contempla entre siete y ocho fases antes de celebrar una gran final, en la que se definirá al campeón mediante la acumulación de puntos obtenidos durante las distintas jornadas de competencia.

Detalló que, de las cinco fases realizadas hasta el momento, cuatro han tenido como sede Piedras Negras, debido a las condiciones del lienzo charro, que cuenta con instalaciones techadas, una característica recomendada por la Unión de Asociaciones de Charros del Estado para facilitar el desarrollo de las actividades, especialmente ante las condiciones climáticas. Zulaica Arredondo señaló que en esta etapa participan aproximadamente 30 charros de la zona norte, además de la presencia de equipos invitados de otros municipios, lo que contribuye a ampliar la convivencia deportiva y familiar en torno a esta tradición mexicana. Como ejemplo, mencionó que en la fase del sábado se tuvo la participación de un equipo infantil procedente de Monclova, integrado por niños de entre siete y diez años, cuya presencia también atrae a familiares y acompañantes que acuden a presenciar las competencias.

El empresario destacó que estos encuentros generan una derrama económica para Piedras Negras, principalmente en los sectores hotelero y restaurantero, debido a la llegada de participantes, equipos visitantes y espectadores procedentes de distintas localidades de la región, así como del sur de Texas. Adelantó que al circuito todavía le restan dos fases y la gran final, con la expectativa de concluir las actividades a mediados de noviembre de este año. Asimismo, indicó que el siguiente ciclo está previsto para iniciar en febrero de 2027, dando continuidad a las competencias de charrería en la región norte de Coahuila.