Piedras Negras fue sede de la quinta fase del Circuito Noreste-Norte de Charrería

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Piedras Negras
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    Piedras Negras fue sede de la quinta fase del Circuito Noreste-Norte de Charrería
    Cerca de 30 charros de la zona norte participan en las distintas jornadas de competencia del circuito regional. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Piedras Negras alberga la quinta fase del Circuito Noreste-Norte de Charrería, que concluirá con una gran final a mediados de noviembre

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Este domingo, Piedras Negras fue sede de la quinta fase del Circuito Noreste-Norte de Charrería, en la que participan seis equipos de la región, cinco de Piedras Negras y uno de Ciudad Acuña, informó Ervey Zulaica Arredondo, empresario y participante en la organización de estas actividades.

El entrevistado explicó que el circuito contempla entre siete y ocho fases antes de celebrar una gran final, en la que se definirá al campeón mediante la acumulación de puntos obtenidos durante las distintas jornadas de competencia.

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$!Ervey Zulaica Arredondo, empresario y organizador de las actividades, informó sobre el desarrollo del Circuito Noreste-Norte de Charrería en Piedras Negras.
Ervey Zulaica Arredondo, empresario y organizador de las actividades, informó sobre el desarrollo del Circuito Noreste-Norte de Charrería en Piedras Negras. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Detalló que, de las cinco fases realizadas hasta el momento, cuatro han tenido como sede Piedras Negras, debido a las condiciones del lienzo charro, que cuenta con instalaciones techadas, una característica recomendada por la Unión de Asociaciones de Charros del Estado para facilitar el desarrollo de las actividades, especialmente ante las condiciones climáticas.

Zulaica Arredondo señaló que en esta etapa participan aproximadamente 30 charros de la zona norte, además de la presencia de equipos invitados de otros municipios, lo que contribuye a ampliar la convivencia deportiva y familiar en torno a esta tradición mexicana.

Como ejemplo, mencionó que en la fase del sábado se tuvo la participación de un equipo infantil procedente de Monclova, integrado por niños de entre siete y diez años, cuya presencia también atrae a familiares y acompañantes que acuden a presenciar las competencias.

$!Un equipo infantil de Monclova, integrado por niños de entre siete y diez años, participó en la jornada del sábado.
Un equipo infantil de Monclova, integrado por niños de entre siete y diez años, participó en la jornada del sábado. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El empresario destacó que estos encuentros generan una derrama económica para Piedras Negras, principalmente en los sectores hotelero y restaurantero, debido a la llegada de participantes, equipos visitantes y espectadores procedentes de distintas localidades de la región, así como del sur de Texas.

Adelantó que al circuito todavía le restan dos fases y la gran final, con la expectativa de concluir las actividades a mediados de noviembre de este año. Asimismo, indicó que el siguiente ciclo está previsto para iniciar en febrero de 2027, dando continuidad a las competencias de charrería en la región norte de Coahuila.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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