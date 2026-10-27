Piedras Negras: hallan a dos hombres ahogados en distintos puntos del río Bravo

El primer caso fue descubierto por Jesús Alonso ¨N¨, quien se encontraba pescando en las inmediaciones del cruce internacional cuando su línea quedó atorada en un cuerpo. Al intentar liberarla, se percató de que se trataba de una persona y dio aviso a los elementos policiacos que patrullaban el sector.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dos hombres fueron localizados sin vida en distintos puntos del río Bravo. Uno de los hallazgos ocurrió durante la madrugada del lunes, a la altura del Puente Internacional Uno, mientras que el segundo fue reportado en las inmediaciones de la colonia Benito Juárez.

Las autoridades acudieron para recuperar el cadáver, que no portaba documentos de identificación. Posteriormente, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los procedimientos necesarios para establecer su identidad y determinar las causas del fallecimiento.

En otro hecho, personal del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración recuperó el cuerpo de José Fernando ¨N¨, originario de Tijuana, Baja California, quien presuntamente murió ahogado al intentar cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos, en la zona de Val Verde.

El hallazgo fue reportado por Juan Manuel ¨N¨, quien caminaba por la orilla del afluente, a la altura del Colegio Americano, en la colonia Benito Juárez, cuando observó el cuerpo flotando y notificó a las autoridades.

El hombre fue identificado mediante una credencial del Instituto Nacional Electoral que portaba entre sus pertenencias. La Agencia de Investigación Criminal ordenó el traslado del cuerpo al Semefo para practicar la necropsia de ley.

Las autoridades realizarán las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias de ambos fallecimientos.

(Con información de medios locales)