Piedras Negras: hallan a dos hombres ahogados en distintos puntos del río Bravo

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    Piedras Negras: hallan a dos hombres ahogados en distintos puntos del río Bravo
    El primer cadáver no portaba documentos de identificación y fue trasladado al Servicio Médico Forense. ARCHIVO

Uno de los casos se reportó cerca del Puente Internacional Uno, donde un pescador descubrió a la víctima; el segundo hombre fue reconocido mediante una credencial oficial tras ser visto flotando cerca de la colonia Benito Juárez

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dos hombres fueron localizados sin vida en distintos puntos del río Bravo. Uno de los hallazgos ocurrió durante la madrugada del lunes, a la altura del Puente Internacional Uno, mientras que el segundo fue reportado en las inmediaciones de la colonia Benito Juárez.

El primer caso fue descubierto por Jesús Alonso ¨N¨, quien se encontraba pescando en las inmediaciones del cruce internacional cuando su línea quedó atorada en un cuerpo. Al intentar liberarla, se percató de que se trataba de una persona y dio aviso a los elementos policiacos que patrullaban el sector.

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Las autoridades acudieron para recuperar el cadáver, que no portaba documentos de identificación. Posteriormente, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los procedimientos necesarios para establecer su identidad y determinar las causas del fallecimiento.

En otro hecho, personal del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración recuperó el cuerpo de José Fernando ¨N¨, originario de Tijuana, Baja California, quien presuntamente murió ahogado al intentar cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos, en la zona de Val Verde.

El hallazgo fue reportado por Juan Manuel ¨N¨, quien caminaba por la orilla del afluente, a la altura del Colegio Americano, en la colonia Benito Juárez, cuando observó el cuerpo flotando y notificó a las autoridades.

El hombre fue identificado mediante una credencial del Instituto Nacional Electoral que portaba entre sus pertenencias. La Agencia de Investigación Criminal ordenó el traslado del cuerpo al Semefo para practicar la necropsia de ley.

Las autoridades realizarán las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias de ambos fallecimientos.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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