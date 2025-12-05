Piedras Negras: hojalatero desaparecido es encontrado muerto en brecha; presentaba heridas graves

Piedras Negras
/ 5 diciembre 2025
    La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca y golpes en distintas partes del cuerpo. FOTO: REDES SOCIALES

La Fiscalía ya identificó a las personas que acompañaban a la víctima antes de su desaparición, quienes son consideradas sospechosas del homicidio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en una brecha cercana al cuartel del 12º Regimiento y la colonia Villa Real, tras una denuncia por desaparición presentada el miércoles por la tarde, en Piedras Negras. La víctima fue identificada como Víctor Manuel ¨N¨, de 55 años, de oficio hojalatero.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) iniciaron la búsqueda tras recibir el reporte de desaparición. Durante las primeras indagatorias lograron ubicar el vehículo del hombre, el cual estaba en poder de una mujer, y continuaron la investigación hasta dar con el cuerpo en un predio despoblado.

El hallazgo reveló que la víctima presentaba aproximadamente diez heridas producidas con un arma blanca, posiblemente un machete, principalmente en la cabeza, además de múltiples golpes en otras partes del cuerpo, lo que indica un homicidio doloso. Autoridades señalaron que, presuntamente, el asesinato ocurrió en otro lugar y el cuerpo fue arrojado en la brecha donde fue encontrado.

Personal de Servicios Periciales y del ministerio público aseguraron la zona para recabar evidencia y trasladaron los restos al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente, la cual confirmará la causa exacta de la muerte.

Hasta el momento, las autoridades desconocen el móvil del homicidio, aunque han identificado a personas que acompañaban a la víctima antes de su desaparición y se consideran sospechosas. La investigación fue turnada al área de Litigación y Asuntos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado, donde continúan las diligencias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

La escena del crimen y las lesiones observadas sugieren que el homicidio fue premeditado y extremadamente violento, lo que ha generado alarma entre vecinos de la zona y autoridades locales, quienes mantienen un operativo de vigilancia en las inmediaciones.

Este caso se suma a los recientes hechos violentos registrados en la región, subrayando la importancia de las investigaciones forenses y la coordinación entre cuerpos de seguridad para identificar a los responsables de crímenes de alto impacto en Piedras Negras.

(Con información de medios locales)

