Piedras Negras: Hospital Salvador Chavarría busca reforzar plantilla de especialistas

Aguilar explicó que, tras un proceso de reclutamiento regional y estatal, tres especialistas han manifestado interés en integrarse a la institución. Actualmente, la dirección administrativa y médica evalúa sus perfiles y gestiona las plazas necesarias para formalizar su incorporación.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Con el propósito de optimizar la atención médica y ampliar la cobertura en áreas prioritarias, el director del Hospital General Salvador Chavarría en Piedras Negras , Agustín Aguilar, anunció que se realizan gestiones para la contratación de nuevos médicos especialistas que recientemente llegaron a la ciudad.

“Estamos trabajando para ver si tenemos la oportunidad de contratarlos; la necesidad existe y esta misma semana estaremos avanzando en los trámites correspondientes”, puntualizó el directivo.

El hospital enfrenta una alta demanda en ciertas áreas, lo que hace indispensable reforzar la plantilla médica. Entre las especialidades prioritarias se encuentran Pediatría, para fortalecer la atención neonatal e infantil, y Cirugía, con el objetivo de agilizar la programación de intervenciones y mejorar la respuesta en urgencias.

La incorporación de nuevos especialistas, subrayó Aguilar, permitirá reducir tiempos de espera y garantizar una atención más oportuna a la población. Recordó que el hospital atiende no solo a habitantes de Piedras Negras, sino también a pacientes de municipios cercanos que dependen de esta unidad médica.

Finalmente, adelantó que en los próximos días podría concretarse la contratación de al menos uno de los especialistas interesados, lo que reforzará de inmediato los servicios médicos que brinda la institución.