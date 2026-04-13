Piedras Negras: Hospital Salvador Chavarría busca reforzar plantilla de especialistas

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Piedras Negras
/ 13 abril 2026
    Piedras Negras: Hospital Salvador Chavarría busca reforzar plantilla de especialistas
    Las áreas de Pediatría y Cirugía son consideradas prioritarias debido a la alta demanda de servicios médicos. Archivo

Se analizan perfiles de médicos interesados para reforzar áreas con alta demanda en el hospital

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Con el propósito de optimizar la atención médica y ampliar la cobertura en áreas prioritarias, el director del Hospital General Salvador Chavarría en Piedras Negras, Agustín Aguilar, anunció que se realizan gestiones para la contratación de nuevos médicos especialistas que recientemente llegaron a la ciudad.

Aguilar explicó que, tras un proceso de reclutamiento regional y estatal, tres especialistas han manifestado interés en integrarse a la institución. Actualmente, la dirección administrativa y médica evalúa sus perfiles y gestiona las plazas necesarias para formalizar su incorporación.

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“Estamos trabajando para ver si tenemos la oportunidad de contratarlos; la necesidad existe y esta misma semana estaremos avanzando en los trámites correspondientes”, puntualizó el directivo.

El hospital enfrenta una alta demanda en ciertas áreas, lo que hace indispensable reforzar la plantilla médica. Entre las especialidades prioritarias se encuentran Pediatría, para fortalecer la atención neonatal e infantil, y Cirugía, con el objetivo de agilizar la programación de intervenciones y mejorar la respuesta en urgencias.

La incorporación de nuevos especialistas, subrayó Aguilar, permitirá reducir tiempos de espera y garantizar una atención más oportuna a la población. Recordó que el hospital atiende no solo a habitantes de Piedras Negras, sino también a pacientes de municipios cercanos que dependen de esta unidad médica.

Finalmente, adelantó que en los próximos días podría concretarse la contratación de al menos uno de los especialistas interesados, lo que reforzará de inmediato los servicios médicos que brinda la institución.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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