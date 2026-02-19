Piedras Negras: intentaba volver a EU y lo arrestan por tráfico de personas

Piedras Negras
/ 19 febrero 2026
    Piedras Negras: intentaba volver a EU y lo arrestan por tráfico de personas
    El hombre había sido procesado previamente por contrabando de 14 indocumentados. ARCHIVO

El detenido no acudió a la corte tras quedar en libertad bajo fianza superior a un millón de dólares

EAGLE PASS, TX.- Un hombre que era buscado por autoridades del estado de Texas fue detenido cuando intentaba ingresar a Estados Unidos por el Puente Internacional Número 2 de Piedras Negras. El arresto se concretó la tarde del lunes, luego de que agentes federales detectaran que contaba con una orden de aprehensión activa por el delito de tráfico de personas.

El detenido fue identificado como Gonzalo Alberto ¨N¨, de 30 años de edad, quien se encontraba prófugo del condado de La Salle, en el área de Cotulla, Texas. De acuerdo con la información proporcionada por el sheriff del condado de Maverick, Tom Schmerber, el sujeto fue interceptado por oficiales de U.S. Customs and Border Protection (CBP) cuando regresaba de Piedras Negras e intentaba cruzar por la garita estadounidense.

Al momento de su inspección, los agentes verificaron sus datos en el sistema y confirmaron que existía una orden de arresto emitida por el Departamento del Sheriff del condado de La Salle, debido a que Hernández no se presentó ante la corte como estaba obligado. El incumplimiento de esa comparecencia lo colocó en calidad de prófugo.

Según se detalló, el ahora detenido había sido procesado previamente por contrabando de personas. En ese caso, fue capturado mientras transportaba a 14 indocumentados. Tras su arresto inicial, obtuvo su libertad bajo una fianza fijada en un millón 450 mil dólares. No obstante, al no acudir a la audiencia judicial correspondiente, la autoridad emitió la orden para su reaprehensión.

Una vez asegurado en el Puente Internacional Número 2, Hernández fue trasladado a la cárcel Tom Bowles, donde permanece bajo custodia mientras se coordinan los procedimientos para su traslado al condado donde es requerido por la justicia.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes en Texas, quienes darán seguimiento al proceso legal por el delito de tráfico de personas y por desacato judicial al incumplir con la obligación de presentarse ante la corte.

(Con información de medios locales)

