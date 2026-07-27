Piedras Negras: llaman a mantener una alimentación saludable en vacaciones para prevenir sobrepeso infantil

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    Piedras Negras: llaman a mantener una alimentación saludable en vacaciones para prevenir sobrepeso infantil
    La nutrióloga Mariana Valdéz recomendó mantener horarios de alimentación durante las vacaciones para preservar hábitos saludables. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La Jurisdicción Sanitaria Uno recomendó mantener horarios regulares de alimentación y actividad física durante las vacaciones para prevenir el sobrepeso infantil

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante el periodo vacacional, niñas y niños suelen modificar sus horarios de sueño y alimentación, lo que favorece el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados y botanas, advirtió la nutrióloga Mariana Valdéz, de la Jurisdicción Sanitaria Uno.

La especialista explicó que, al disponer de más tiempo libre, los menores tienden a comer con mayor frecuencia entre comidas, principalmente snacks altos en azúcar, grasa y sodio. Por ello, recomendó a los padres mantener rutinas similares a las del ciclo escolar.

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Valdéz subrayó la importancia de evitar ayunos prolongados, incluso cuando los niños despierten más tarde de lo habitual. “Conservar horarios establecidos para desayuno, comida y cena facilita el regreso a clases y ayuda a mantener hábitos saludables”, señaló.

El desayuno, enfatizó, no debe omitirse, pues es la primera fuente de energía del día y contribuye a controlar el apetito, reduciendo la ingesta de alimentos poco nutritivos. Sugirió incluir proteínas como huevo o frijoles, que generan mayor saciedad y aportan nutrientes esenciales para el crecimiento.

Asimismo, invitó a complementar la dieta con frutas, verduras y agua natural, además de promover la actividad física diaria durante las vacaciones. Estas acciones, dijo, son clave para prevenir el sobrepeso infantil y fomentar un estilo de vida saludable.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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