Piedras Negras: Morena solicita sesión extraordinaria para conformar consejo del SIMAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El primer regidor del Ayuntamiento de Piedras Negras, Ricardo Múzquiz, anunció que la bancada de Morena presentará formalmente una solicitud para convocar a una sesión extraordinaria de Cabildo con el fin de integrar el nuevo consejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

Múzquiz explicó que la petición será entregada a la Contraloría Municipal con el objetivo de que se convoque a la brevedad a dicha sesión y se cumpla con lo establecido en la ley respecto a la conformación del órgano directivo del organismo operador de agua.

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Recordó que en la sesión de Cabildo más reciente no se logró la ratificación del consejo, lo que mantiene al SIMAS sin un órgano formalmente constituido.

La bancada de Morena está integrada por los regidores Ricardo Múzquiz, Alicia Ivonette Vega, César Dávila Quintero, Jeanette Alaine González, Erika Vanessa Gallegos, Ismael Gallo y Alejo González, quienes respaldan la iniciativa para avanzar en la conformación del consejo.

El regidor subrayó que esta acción busca otorgar certeza legal al funcionamiento del organismo, luego de que un tribunal determinara la necesidad de nombrar un consejo conforme a lo estipulado por la normativa vigente.

Asimismo, aclaró que la postura de Morena no se dirige contra ninguna persona en particular, incluido el actual gerente del SIMAS, Lorenzo Menera, sino que responde a la necesidad de garantizar que el proceso se lleve a cabo con apego a la legalidad.

Finalmente, Múzquiz destacó que el tema del agua y el saneamiento es fundamental para la ciudadanía de Piedras Negras, por lo que resulta indispensable contar con un consejo que fortalezca la operación del organismo y atienda de manera eficaz las necesidades de la población.