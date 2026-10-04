Piedras Negras: niño de 5 años se asfixia tras tragarse una moneda y es hospitalizado

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    Piedras Negras: niño de 5 años se asfixia tras tragarse una moneda y es hospitalizado
    El menor de cinco años fue ingresado de urgencia al Hospital General de Zona número 11 del IMSS. ARCHIVO

El objeto quedó alojado en su garganta y le provocó dificultades para respirar; médicos valoraron enviarlo a Monterrey, pero finalmente fue atendido en el Hospital General de Zona número 11

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La preocupación de una familia aumentó durante la tarde del sábado, luego de que un niño de cinco años comenzara a presentar dificultades para respirar tras ingerir accidentalmente una moneda de 10 pesos en su domicilio de la colonia 28 de Junio, en Piedras Negras.

El menor, identificado como Ismael ¨N¨, se encontraba en una vivienda ubicada sobre la calle Río Álamo cuando informó a su madre que había tragado una moneda y que tenía problemas para respirar.

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Ante la situación, la familia solicitó inicialmente el apoyo de una ambulancia mediante el sistema de emergencias 911. Sin embargo, debido a la condición del pequeño, sus padres optaron por subirlo a un vehículo particular y trasladarlo directamente a las instalaciones del Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El niño llegó al área de urgencias, donde sus familiares explicaron al personal médico lo ocurrido. Durante la valoración se confirmó que el objeto se encontraba atorado en la garganta, por lo que se inició la atención correspondiente.

Debido a la dificultad que representaba retirar la moneda y al estado de salud que presentaba el menor, en un primer momento se consideró la posibilidad de trasladarlo a un hospital de Monterrey, Nuevo León, para que recibiera atención especializada.

Después de evaluar nuevamente al paciente, los médicos determinaron que la emergencia podía ser atendida en el propio Hospital General de Zona número 11, por lo que el menor permaneció internado en el nosocomio.

El caso fue notificado a las autoridades, por lo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la delegación Norte I de la Fiscalía General del Estado, acudieron al hospital para tomar conocimiento del ingreso.

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Los agentes se entrevistaron con la madre del menor, quien proporcionó información sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

El estado de salud del niño fue reportado como delicado debido a las dificultades respiratorias que presentó tras la ingesta del objeto, mientras permanecía bajo atención médica.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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