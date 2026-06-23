Piedras Negras: obispo conmemorará el Día del Maquilador con misa en Parque Industrial Amistad

El párroco de la iglesia San Francisco de Asís, José Raúl Pérez Contreras, destacó la importancia de reconocer a los trabajadores de la industria maquiladora, quienes desempeñan funciones clave en la producción y ensamblaje de bienes, así como en la fabricación de productos electrónicos, textiles y automotrices.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— En el marco de la conmemoración del Día del Maquilador, el obispo de Piedras Negras, monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, oficiará una misa el próximo miércoles a las 10:00 horas en la explanada del Parque Industrial Amistad.

“Estos trabajadores enfrentan largas jornadas, condiciones demandantes y constantes cambios en los procesos de producción. Sin embargo, son la fuerza económica de la frontera de México con Estados Unidos”, subrayó.

El sacerdote señaló que el Día del Maquilador es una ocasión para valorar la dedicación y el esfuerzo de quienes contribuyen al desarrollo económico y al bienestar de las comunidades. “Es también una oportunidad para promover condiciones laborales justas y seguras, además de impulsar la capacitación y el crecimiento profesional de los maquiladores”, añadió.

La celebración, que se realiza cada 25 de junio en México, tiene sus raíces en el crecimiento de la industria maquiladora, un modelo que ha convertido al país en uno de los principales destinos de inversión extranjera y motor del desarrollo regional.