Piedras Negras recibe por primera vez el Truck Legends Fest

Blanca Villanueva Mondragón, miembro del Consejo Binacional de Transporte, destacó la relevancia de este encuentro al señalar que, en aproximadamente 40 años de actividad de comercio internacional en la ciudad, no se había realizado un evento de estas características.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Por primera vez en su historia, Piedras Negras se convirtió en sede del Truck Legends Fest, un evento que reúne a las principales marcas de tractocamiones y a decenas de unidades clásicas y modernas, consolidando a esta frontera como un punto estratégico para el sector del autotransporte.

La celebración cuenta con la participación de importantes armadoras como Kenworth, Freightliner, Volvo e International, además de empresas patrocinadoras y representantes del sector. La también subdelegada de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) explicó que la elección de Piedras Negras responde a la capacidad actual de la frontera para albergar actividades de gran magnitud y al peso de su industria maquiladora dentro de la cadena de suministro, ya que diversas empresas locales fabrican componentes y autopartes que abastecen a las grandes armadoras de México y Estados Unidos.

Asimismo, Villanueva subrayó que la llegada del festival representa un voto de confianza en materia de seguridad, destacando que una caravana de tractocamiones clásicos decidió trasladarse desde Nuevo León hasta esta frontera para formar parte de la exhibición. Para esta edición se contempla la participación de alrededor de 30 camiones clásicos y más de 60 unidades de transportistas locales.

Al respecto, la representante detalló que la actividad del autotransporte en la región registra normalmente unos 800 movimientos diarios de exportación —cifra que se duplica al sumar las importaciones—, mientras que en periodos de máxima capacidad en los puentes internacionales se han alcanzado hasta 2,000 operaciones de exportación. Mayor participación femenina en el sector Durante su intervención, Villanueva resaltó el crecimiento de la participación de las mujeres en el autotransporte. Estimó que actualmente operan unas 20 mujeres en distintas empresas de Piedras Negras, mientras que las escuelas de manejo locales han contribuido a formar entre 10 y 12 nuevas operadoras.