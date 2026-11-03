Piedras Negras: últimos días para aprovechar ‘Acércate 2026’; vence el 30 de noviembre

Héctor Miguel García Figueroa, administrador de la Oficina de Recaudación en Piedras Negras, detalló que los contribuyentes interesados pueden acceder al beneficio mediante un anticipo del 30 por ciento del adeudo total, liquidando el resto en dos pagos quincenales. Para formalizar este convenio, es indispensable acudir directamente a las oficinas locales y firmar el acuerdo.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Administración Fiscal General recordó que la fecha límite para regularizar adeudos en derechos vehiculares vence este 30 de noviembre, por lo que exhortó a los propietarios a aprovechar los esquemas de facilidad de pago disponibles en la Recaudación de Rentas a través del programa “Acércate 2026”.

Como parte de las acciones de apoyo, el funcionario recordó que continúa abierta la opción de realizar la baja administrativa por chatarra para aquellos vehículos que ya no funcionan, no serán reparados y acumulan adeudos pendientes.

Para efectuar este trámite, el propietario debe presentar:

Identificación oficial del titular.

Cinco fotografías del automóvil (una por cada costado y una más del número de serie ubicado en el parabrisas).

García Figueroa explicó que este procedimiento frena la acumulación de obligaciones fiscales por unidades fuera de circulación y evita la emisión de requerimientos de pago. No obstante, advirtió que, si el vehículo es puesto en circulación nuevamente en el futuro, el propietario deberá cubrir los adeudos anteriores para regularizarlo.

Finalmente, la dependencia destacó que estas acciones no solo brindan alivio financiero a los contribuyentes, sino que permiten mantener actualizado y depurado el padrón vehicular de la región. Quienes se encuentren en cualquiera de estas situaciones pueden acudir a las oficinas de Recaudación de Rentas para recibir orientación personalizada.