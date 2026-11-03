Incertidumbre en Saltillo por trazo del tren: prevén distribuidor vial en Vito Alessio y obras de confinamiento

Antonio Nerio, director de Obras Públicas de Saltillo, explicó que el municipio ha participado activamente en las gestiones impulsadas por el alcalde y el gobernador para asegurar la instalación de tres estaciones clave en la región: una en Derramadero, otra en Saltillo y una más en Ramos Arizpe.

El proyecto del tren Saltillo-Nuevo Laredo mantendrá una dinámica de infraestructura con mayores retos en la zona urbana que en el sector ejidal, debido al número de viviendas que resultarán afectadas y a la reestructuración de los pasos vehiculares existentes.

Actualmente, los detalles sobre las indemnizaciones a propietarios de viviendas afectadas, así como la definición de las obras viales, son coordinados con el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Vinculación del Gobierno del Estado.

Respecto a la operatividad del tráfico urbano, Nerio confirmó que la vía ferroviaria será confinada en su totalidad, lo que obligará a que cualquier punto de contacto sea exclusivo a través de pasos aéreos o subterráneos para mantener la seguridad vial.

“No sabemos si todos los cruces se van a respetar o se van a eliminar algunos. Muy probablemente no se puedan hacer todos, pero los que se vayan a hacer, no sabemos cuáles vayan a ser”, externó el funcionario municipal sobre la planeación final del trazo.

Uno de los puntos de mayor atención para las autoridades locales es la intersección en la zona norponiente de la ciudad, donde el flujo vehicular podría requerir una obra de gran escala para evitar colapsos viales tras el confinamiento de la vía.

“Uno que me preocuparía a mí mucho es precisamente ese acá en Prolongación Nazario con Vito Alessio, porque muy probablemente hasta se tenga que hacer un distribuidor vial ahí”, precisó el titular de Obras Públicas de Saltillo.

Aunque las autoridades locales cuentan con un mapa preliminar de la ruta de las vías, se precisó que aún no existe una notificación oficial por parte de la Federación sobre el proyecto definitivo ni sobre los ajustes finales en vialidades como Vito Alessio Robles.