Pierde Piedras Negras 595 empleos formales en enero

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 17 febrero 2026
    Pierde Piedras Negras 595 empleos formales en enero
    La industria maquiladora enfrenta un inicio de año complicado en la frontera norte. ARCHIVO

Cifras del IMSS revelan una caída en el registro de trabajadores durante el primer mes de 2026

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La crisis que atraviesa el sector industrial en México tuvo un impacto directo en la frontera norte. Durante enero de 2026, en Piedras Negras se perdieron 595 empleos formales, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El reporte señala que al cierre de diciembre de 2025 se tenían registrados 46 mil 603 puestos de trabajo ante el IMSS en esta ciudad. Sin embargo, en el corte correspondiente a enero de 2026 la cifra descendió a 46 mil 8 empleos, lo que refleja una reducción significativa en apenas 31 días.

TE PUEDE INTERESAR: Hija de detenida por fraude en Durango exige captura del presunto responsable

La caída laboral ocurre en un contexto nacional adverso para la industria, particularmente en ciudades con alta concentración de maquiladoras.

Analistas atribuyen parte del problema a la imposición de aranceles en Estados Unidos y la consecuente disminución en las ventas de productos mexicanos en ese mercado, situación que comenzó a resentirse desde la segunda mitad de 2025 y que ahora se prolonga en el arranque de 2026.

Empresas locales realizaron ajustes de personal durante enero, en medio de un entorno económico marcado por menor demanda externa y presión en los costos de operación.

Aunque el fenómeno no es exclusivo de esta frontera, el impacto resulta relevante debido a la fuerte dependencia de la economía local del sector exportador.

La evolución del empleo formal en los próximos meses será clave para medir si se trata de un ajuste temporal o de una tendencia prolongada en la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
Desempleo
trabajadores

Localizaciones


Piedras Negras

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Aunque me licencié en Lengua y Literatura Española por la Normal Superior, y viví breves periodos en el campo educativo, la vida me llevó al periodismo, donde a lo largo de 26 años, todos en VANGUARDIA, recorrí casi todas las áreas y casi todos los puestos. Tengo particular interés en la política sin políticos, los comics, el cine, de preferencia el western, el futbol y las historias que nos hagan entender lo que somos. Fui editor fundador de El Guardián, editor en jefe de Extremo y actualmente editor de Mi Ciudad. ¿Algo que no me guste?, recargar en otros la culpa por lo que me falta.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La expulsión de Marx

La expulsión de Marx
true

AMLO: Presidente de la Muerte
true

POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas
Coahuila reportó 34 casos de sífilis adquirida, situándose en niveles similares a otros estados con incidencia intermedia.

Tuberculosis y sífilis repuntan en México; Coahuila se mantiene en nivel intermedio
A partir de ahora, solo los dispositivos ucranianos verificados podrán conectarse a Starlink, lo que excluye a los usuarios rusos.

La ofensiva de Elon Musk contra el uso ilegal de Starlink paraliza los ataques a Ucrania mientras aumentan las bajas rusas
Personal de la autoridad trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar causas de muerte.

Hallan hombre sin vida en predio baldío de Saltillo; presuntamente tenía dos días fallecido
Soldados canadienses equipados con raquetas de nieve suben a un helicóptero Chinook durante el ejercicio Operación Nanook-Nunalivut en los Territorios del Noroeste.

Canadá se aleja de EU en su nueva expansión de gasto militar
Una instalación con los rostros de estudiantes y ciudadanos muertos en las protestas refleja el clima de dolor e incertidumbre que embarga a la sociedad iraní tras la represión gubernamental.

Irán vive días de zozobra