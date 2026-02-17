Pierde Piedras Negras 595 empleos formales en enero

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La crisis que atraviesa el sector industrial en México tuvo un impacto directo en la frontera norte. Durante enero de 2026, en Piedras Negras se perdieron 595 empleos formales, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El reporte señala que al cierre de diciembre de 2025 se tenían registrados 46 mil 603 puestos de trabajo ante el IMSS en esta ciudad. Sin embargo, en el corte correspondiente a enero de 2026 la cifra descendió a 46 mil 8 empleos, lo que refleja una reducción significativa en apenas 31 días.

La caída laboral ocurre en un contexto nacional adverso para la industria, particularmente en ciudades con alta concentración de maquiladoras.

Analistas atribuyen parte del problema a la imposición de aranceles en Estados Unidos y la consecuente disminución en las ventas de productos mexicanos en ese mercado, situación que comenzó a resentirse desde la segunda mitad de 2025 y que ahora se prolonga en el arranque de 2026.

Empresas locales realizaron ajustes de personal durante enero, en medio de un entorno económico marcado por menor demanda externa y presión en los costos de operación.

Aunque el fenómeno no es exclusivo de esta frontera, el impacto resulta relevante debido a la fuerte dependencia de la economía local del sector exportador.

La evolución del empleo formal en los próximos meses será clave para medir si se trata de un ajuste temporal o de una tendencia prolongada en la región.