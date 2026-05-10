Policía Civil de Coahuila celebra a las madres en Piedras Negras con obsequios
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Como parte de los festejos por el Día de las Madres, elementos de la Policía Civil del Estado entregaron electrodomésticos y mensajes de reconocimiento a mujeres
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En el marco del Día de las Madres, elementos de la Policía Civil del Estado, Región Norte Uno, sorprendieron este 10 de mayo a las madres de Piedras Negras al obsequiarles electrodomésticos como muestra de reconocimiento y gratitud.
Los oficiales recorrieron distintos puntos de la ciudad para entregar los regalos, acompañados de mensajes de felicitación y palabras de agradecimiento por la labor diaria de las madres. La iniciativa, realizada de manera voluntaria por los policías cada año, se ha convertido en una tradición única en la región.
Durante la celebración, se destacó la importancia de la figura materna: la mujer que guía en los primeros años, protege a sus hijos y, con cariño, también impone disciplina con la clásica “chancla”.
El comandante Alfonso Salas, junto con oficiales de la corporación, reiteró la felicitación y reconocimiento a todas las madres en su día, subrayando el compromiso de la Policía Civil de Coahuila con la comunidad.