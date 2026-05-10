Policía Civil de Coahuila celebra a las madres en Piedras Negras con obsequios

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Piedras Negras
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    Policía Civil de Coahuila celebra a las madres en Piedras Negras con obsequios
    Elementos de la Policía Civil del Estado recorrieron distintos sectores de Piedras Negras para entregar electrodomésticos y felicitaciones a madres de familia con motivo del 10 de mayo. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Como parte de los festejos por el Día de las Madres, elementos de la Policía Civil del Estado entregaron electrodomésticos y mensajes de reconocimiento a mujeres

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En el marco del Día de las Madres, elementos de la Policía Civil del Estado, Región Norte Uno, sorprendieron este 10 de mayo a las madres de Piedras Negras al obsequiarles electrodomésticos como muestra de reconocimiento y gratitud.

$!El comandante Alfonso Salas destacó el reconocimiento a las madres y reiteró el compromiso de cercanía de la Policía Civil con la ciudadanía.
El comandante Alfonso Salas destacó el reconocimiento a las madres y reiteró el compromiso de cercanía de la Policía Civil con la ciudadanía. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Los oficiales recorrieron distintos puntos de la ciudad para entregar los regalos, acompañados de mensajes de felicitación y palabras de agradecimiento por la labor diaria de las madres. La iniciativa, realizada de manera voluntaria por los policías cada año, se ha convertido en una tradición única en la región.

Durante la celebración, se destacó la importancia de la figura materna: la mujer que guía en los primeros años, protege a sus hijos y, con cariño, también impone disciplina con la clásica “chancla”.

$!La entrega de electrodomésticos forma parte de una tradición anual realizada voluntariamente por elementos de la corporación estatal.
La entrega de electrodomésticos forma parte de una tradición anual realizada voluntariamente por elementos de la corporación estatal. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El comandante Alfonso Salas, junto con oficiales de la corporación, reiteró la felicitación y reconocimiento a todas las madres en su día, subrayando el compromiso de la Policía Civil de Coahuila con la comunidad.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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