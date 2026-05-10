Se deslinda INE Coahuila de propaganda con códigos QR de “Ubica tu Casilla”

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Se deslinda INE Coahuila de propaganda con códigos QR de “Ubica tu Casilla”
    El INE Coahuila aclaró que la plataforma “Ubica tu Casilla” es pública y su uso por terceros no representa respaldo institucional. PIXABAY

El instituto aseguró que no participa ni autoriza materiales colocados por organizaciones o actores políticos que redirigen a la plataforma oficial para localizar casillas

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila se deslindó de la propaganda colocada por organizaciones, agrupaciones o actores políticos que utilizan códigos QR vinculados al sistema “Ubica tu Casilla”, herramienta habilitada para consultar dónde votar en la elección local del próximo 7 de junio.

A través de un comunicado, el organismo electoral informó que en días recientes se detectó la difusión de mantas, lonas, espectaculares y otros materiales propagandísticos que incorporan códigos QR dirigidos a la plataforma pública de ubicación de casillas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/dif-coahuila-transforma-vidas-con-alianzas-solidarias-impulsan-cirugias-gratuitas-para-menores-FE20601884

Ante ello, el INE aclaró que no produjo, financió, distribuyó ni colocó dichos materiales, además de señalar que tampoco promueve ni autoriza este tipo de propaganda elaborada por terceros.

El instituto precisó que toda comunicación institucional dirigida a la ciudadanía se difunde únicamente a través de sus canales oficiales, plataformas digitales verificadas y materiales plenamente identificados con el emblema institucional.

Asimismo, recordó que “Ubica tu Casilla” es una herramienta pública de carácter informativo cuyo objetivo es facilitar a la ciudadanía la localización geográfica de la casilla donde podrá ejercer su derecho al voto durante la jornada electoral para renovar el Congreso local de Coahuila.

El organismo explicó que el acceso a esta plataforma es abierto, por lo que cualquier persona puede generar o compartir vínculos electrónicos o códigos QR relacionados con la herramienta, sin que ello implique respaldo o vínculo institucional por parte del INE.

Además, hizo un llamado a partidos políticos, organizaciones y actores públicos a conducirse con responsabilidad y evitar acciones o narrativas que puedan generar confusión entre la ciudadanía o afectar la confianza en la autoridad electoral.

Finalmente, el Instituto Nacional Electoral refrendó su compromiso con la organización imparcial de los procesos electorales y con la difusión objetiva de información útil para promover un voto libre e informado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campañas Electorales
Candidatos
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


INE

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades de seguridad pública realizan un análisis de riesgo para definir posibles medidas de protección para la candidata Delia Hernández Alvarado.

Tras denuncia de Morena, IEC analiza protección para Delia Hernández en San Pedro
15 municipios de Coahuila cuentan con al menos una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Guarderías del IMSS en Coahuila, solo para 3% de infantes; construirán 51 más
CUARTOSCURO

El Día de las Madres frente a la ausencia de hijas e hijos: ¿Qué significa festejar en un país de personas desaparecidas?
true

No se vale jugar así con la educación
CUARTOSCURO

El sistema corruptor del gobierno de México

Pide al tiempo que vuelva

Pide al tiempo que vuelva
El Gobierno de Coahuila mantiene programas de apoyo, capacitación y acompañamiento para mujeres en distintas regiones del estado.

Celebra Coahuila a las mujeres que son el corazón de las familias
Morena denunció que Delia Aurora Hernández y miembros de su equipo fueron agredidos durante actividades políticas realizadas en San Pedro de las Colonias.

Acusa Morena ataque contra Delia Hernández en San Pedro