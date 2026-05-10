Se deslinda INE Coahuila de propaganda con códigos QR de “Ubica tu Casilla”

A través de un comunicado, el organismo electoral informó que en días recientes se detectó la difusión de mantas, lonas, espectaculares y otros materiales propagandísticos que incorporan códigos QR dirigidos a la plataforma pública de ubicación de casillas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila se deslindó de la propaganda colocada por organizaciones, agrupaciones o actores políticos que utilizan códigos QR vinculados al sistema “Ubica tu Casilla”, herramienta habilitada para consultar dónde votar en la elección local del próximo 7 de junio.

Ante ello, el INE aclaró que no produjo, financió, distribuyó ni colocó dichos materiales, además de señalar que tampoco promueve ni autoriza este tipo de propaganda elaborada por terceros.

El instituto precisó que toda comunicación institucional dirigida a la ciudadanía se difunde únicamente a través de sus canales oficiales, plataformas digitales verificadas y materiales plenamente identificados con el emblema institucional.

Asimismo, recordó que “Ubica tu Casilla” es una herramienta pública de carácter informativo cuyo objetivo es facilitar a la ciudadanía la localización geográfica de la casilla donde podrá ejercer su derecho al voto durante la jornada electoral para renovar el Congreso local de Coahuila.

El organismo explicó que el acceso a esta plataforma es abierto, por lo que cualquier persona puede generar o compartir vínculos electrónicos o códigos QR relacionados con la herramienta, sin que ello implique respaldo o vínculo institucional por parte del INE.

Además, hizo un llamado a partidos políticos, organizaciones y actores públicos a conducirse con responsabilidad y evitar acciones o narrativas que puedan generar confusión entre la ciudadanía o afectar la confianza en la autoridad electoral.

Finalmente, el Instituto Nacional Electoral refrendó su compromiso con la organización imparcial de los procesos electorales y con la difusión objetiva de información útil para promover un voto libre e informado.