Policía de Eagle Pass pide a la comunidad asegurar sus armas de fuego con candados

EAGLE PASS, TX.– Con el propósito de prevenir tragedias, el Departamento de Policía de Eagle Pass impulsa una campaña que exhorta a la ciudadanía a mantener sus armas de fuego aseguradas con candados.

Durante diciembre, la corporación ha distribuido dispositivos de seguridad para pistolas y rifles como parte de esta iniciativa preventiva. Las autoridades recomendaron no solo utilizar los candados, sino también guardar las armas en lugares seguros, fuera del alcance de menores y de cualquier persona no autorizada.

TE PUEDE INTERESAR: Desaparece menor en Nochebuena tras salir de su domicilio en Saltillo; iba a la tienda

La policía advirtió además sobre el riesgo de realizar disparos al aire durante las celebraciones de Año Nuevo, práctica que calificó como altamente peligrosa, ya que una bala perdida puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

Finalmente, el Departamento de Policía informó que mantiene operativos especiales de vigilancia durante toda la temporada de fiestas decembrinas, con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad.