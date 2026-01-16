Preparatoria Abierta registra repunte de alumnos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El sistema de Preparatoria Abierta registra un incremento significativo en el número de inscripciones durante el mes de enero, impulsado principalmente por personas que buscan cumplir el propósito de concluir sus estudios de nivel medio superior, informó Carlos Flores, coordinador del programa en esta ciudad.

El funcionario explicó que este repunte es una constante al inicio de cada año, cuando jóvenes y adultos que por distintas razones no lograron iniciar o terminar la preparatoria deciden retomar su formación académica.

Esta tendencia, añadió, se fortaleció a partir de la pandemia de 2020, periodo en el que creció el interés por esquemas educativos más flexibles.

Además del sector adulto que tradicionalmente recurre a esta modalidad, Flores destacó un aumento en la participación de adolescentes menores de edad, cuyos padres consideran positiva la opción de la Preparatoria Abierta al tratarse de un sistema avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Entre las principales ventajas del programa se encuentra la ausencia de un ciclo escolar fijo, lo que permite a los aspirantes inscribirse en cualquier momento del año.

El plan de estudios está diseñado para completarse en aproximadamente un año, con la presentación de una materia cada 15 días; sin embargo, al ser un modelo autodidacta, el avance depende del ritmo y compromiso de cada estudiante, con la posibilidad incluso de presentar hasta dos exámenes quincenales.

El coordinador reconoció que muchos aspirantes, en especial adultos que llevan años sin estudiar, enfrentan el regreso a las aulas con temor o inseguridad. No obstante, subrayó que el sistema ofrece diversas herramientas de apoyo, como libros, guías, plataformas digitales, clases grabadas y asesorías en línea, que facilitan el aprendizaje y permiten retomar los estudios tras posibles interrupciones.

Finalmente, Flores resaltó que la Preparatoria Abierta ha tenido un crecimiento importante en una región industrial como Coahuila, donde la maquila exige la preparatoria como nivel mínimo de escolaridad.

Asimismo, destacó los convenios establecidos con la CTM y con instituciones como el Instituto Osvaldo Mata y el Instituto José Vasconcelos Calderón, los cuales amplían las oportunidades para que más personas concluyan su formación académica y mejoren su calidad de vida.