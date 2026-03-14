Presentan en Piedras Negras el proyecto Puerto Verde para impulsar el desarrollo en la frontera

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Sección Piedras Negras, celebró la ceremonia de nombramientos a sus asociados y presentó el proyecto Puerto Verde Global Trade Bridge, una iniciativa destinada a fortalecer el crecimiento económico y logístico de la región fronteriza.

El evento tuvo lugar el pasado 12 de marzo en el Rancho El Fénix, donde se dieron cita empresarios, profesionales del sector inmobiliario y miembros de la asociación. Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a asociados destacados de AMPI, en reconocimiento a su compromiso y participación dentro del organismo.

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Los organizadores subrayaron que este tipo de encuentros no solo refuerzan la colaboración entre empresarios y profesionales del ramo, sino que también generan valiosas oportunidades de networking.

En el marco de la ceremonia, el licenciado Arturo García Luna, vicepresidente de Operaciones en México del proyecto Puerto Verde, expuso los alcances de esta propuesta estratégica, que busca impulsar el comercio, mejorar la infraestructura fronteriza y atraer nuevas inversiones a la región.

Finalmente, los organizadores agradecieron el respaldo del licenciado René Ramírez, así como la participación de García Luna, y destacaron la hospitalidad del Rancho El Fénix como sede de este importante encuentro.