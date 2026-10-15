Procesan a conductor por transportar 15 kilos de metanfetamina en Allende

ALLENDE, COAH.- Un cargamento de 15 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina, distribuido en 32 paquetes y asegurado por militares en este municipio, derivó en la vinculación a proceso de Erick “N”, quien permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa por su probable participación en el transporte de la droga. Durante la audiencia inicial, el juez de control calificó de legal la detención y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria. La resolución permite continuar el procedimiento penal contra el imputado, sin que constituya una sentencia condenatoria.

La Fiscalía General de la República informó del resultado judicial mediante el comunicado FGR DPE/4638/2026, fechado el 13 de octubre en Piedras Negras. El caso se originó con la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes detuvieron al conductor cuando circulaba en un vehículo por Allende. Después del aseguramiento, los militares pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Coahuila al detenido, la unidad y los 32 paquetes que contenían la sustancia. Con esos elementos, el Ministerio Público Federal inició las investigaciones y solicitó que el caso fuera llevado ante un juez. La acusación presentada por la representación federal corresponde al probable transporte de los 15 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina. Tanto la persona detenida como los indicios asegurados formaron parte de la investigación que sustentó la solicitud de vinculación a proceso.

La audiencia dejó tres determinaciones centrales para el expediente: la legalidad de la captura, la continuación del proceso penal y la imposición de prisión preventiva oficiosa. También estableció el periodo de tres meses para concluir la etapa complementaria de investigación. Erick “N” conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. Su situación corresponde a la de una persona vinculada a proceso y sujeta a una medida cautelar.