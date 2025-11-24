Productores y transportistas del norte de Coahuila se suman a manifestación pacífica

Piedras Negras
/ 24 noviembre 2025
    Productores y transportistas del norte de Coahuila se suman a manifestación pacífica
    Decenas de tractores se sumaron a la manifestación en el norte de Coahuila. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

Nogaleros, agricultores, ganaderos y transportistas, desfilaron en caravana como muestra de apoyo al movimiento nacional

NAVA, COAH.- Con tractores, vehículos particulares y tráileres, este lunes nogaleros, agricultores, ganaderos y transportistas del norte de Coahuila se unieron a la marcha nacional convocada por productores del campo y transportistas, en una manifestación pacífica.

La movilización inició a las 10:00 horas, en las instalaciones de la empresa Nueces del Bravo, en el municipio de Allende. El contingente avanzó por el carril de baja velocidad de la carretera federal número 57, con rumbo a la frontera de Coahuila.

$!Las demandas de los productores son puntuales.
Las demandas de los productores son puntuales. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

Tras una parada técnica en la planta carboeléctrica Carbón II de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la manifestación contempla concluir en las inmediaciones de la cervecera Constellation Brands, en el municipio de Nava.

Conrado Rodríguez Peña, productor nogalero y asesor técnico de la región, explicó que la movilización respalda el movimiento nacional en rechazo a la iniciativa de una nueva Ley General de Agua y a la reforma de la Ley de Aguas Nacionales, las cuales —aseguró— afectarían de manera negativa al campo.

“No es nada en contra de Constellation Brands; al contrario, estamos unidos. Esta ley impactará tanto a la agricultura como a las grandes empresas, y podría derivar en pérdida de empleos”, señaló Rodríguez Peña.

Por su parte, Hugo Ariel López García, presidente de la Unión de Transportistas Carboneros (Utranco), manifestó que además de apoyar a organizaciones nacionales, exigen precios justos, trato digno para los operadores de carga y que la CFE reduzca los tiempos de recepción del carbón, que actualmente alcanzan hasta 20 horas.

$!Hubo durante la marcha resguardo policiaco, para dar seguridad.
Hubo durante la marcha resguardo policiaco, para dar seguridad. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

Ante la movilización, se desplegó un operativo de seguridad de los tres niveles de gobierno a lo largo del recorrido, con especial concentración en el acceso a la planta de Constellation Brands.

Temas


AGRICULTURA
transportistas
Manifestaciones

Localizaciones


Nava

