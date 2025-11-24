Torreón: hackean WhatsApp del rector del Santuario del Cristo de las Noas

TORREÓN, COAH.- Hackean WhatsApp del rector del Santuario del Cristo de las Noas en Torreón, Víctor Gómez Hernández, quien llamó a no caer en peticiones de dinero a su nombre y exhortó a la comunidad a mantenerse alerta ante este tipo de engaños.

El sacerdote expresó su preocupación por el alcance que tienen los ciberdelitos, especialmente cuando se suplanta la identidad para aprovechar la confianza de los feligreses y amigos.

Fue este lunes que se informó sobre el hackeo que sufrió el sacerdote, por lo que la Diócesis de Torreón emitió una alerta urgente para no caer en acciones fraudulentas.

Las autoridades eclesiásticas pidieron a los fieles extremar precauciones y verificar siempre la autenticidad de los mensajes antes de realizar cualquier acción.

El modo de operar de los delincuentes, para no despertar sospechas, es saludar amablemente a los contactos, buscando generar confianza inmediata. Utilizan frases como: “Bendiciones, ¿sabes cómo puedo desbloquear la banca móvil? Necesito realizar una transferencia y mi banca está bloqueada”, simulando una situación de urgencia y necesaria.

Seguido por una petición de cierta cantidad de dinero para supuestamente pagarla a la brevedad, los estafadores insisten en la urgencia. “¿Me puedes ayudar a realizar una transferencia hoy mismo? Te los devuelvo después de las 2 pm”, escriben, intentando persuadir a la víctima con promesas de devolución rápida.

La cantidad solicitada es de 9 mil 900 pesos, por quien se hace pasar por el sacerdote, manipulando la confianza y buena voluntad de sus contactos. El engaño continúa cuando, tras acceder, el estafador proporciona los datos bancarios para realizar la transferencia: “Banamex tarjeta 52041604-00513706 Jeremi Daniel Flores Tapias Concepto: pago noviembre”. Este tipo de detalles busca dar credibilidad al fraude.

Finalmente, solicita una captura de la transferencia para asegurarse de haberse realizado, cerrando el círculo del engaño y dificultando la recuperación de los fondos. Los expertos recomiendan no compartir información personal ni bancaria por medios digitales y confirmar directamente con la persona antes de realizar cualquier pago.

Ante lo sucedido, se envió un mensaje al resto de los sacerdotes para realizar el verificado de dos pasos, a fin de evitar que otro religioso o cualquier otra persona sea víctima de este delito. La Diócesis también está promoviendo campañas de concientización y capacitación en seguridad digital para proteger a la comunidad y prevenir futuros incidentes similares.