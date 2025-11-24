Hasta siempre Pbro. José Alonso Gaytán del Bosque; deja una huella de entrega y servicio en Coahuila

Saltillo
/ 24 noviembre 2025
    Hasta siempre Pbro. José Alonso Gaytán del Bosque; deja una huella de entrega y servicio en Coahuila
    El presbítero atendiendo labores pastorales en Cuatro Ciénegas y Ocampo, donde ejerció acompañamiento cercano. FOTO: CORTESÍA

El presbítero ejerció diversos encargos pastorales en zonas urbanas y rurales, destacando su labor formativa con seminaristas y jóvenes

La comunidad católica de Saltillo y Monseñor Hilario González García comunicaron el sensible fallecimiento del presbítero José Alonso Gaytán del Bosque. El deceso ocurrió este lunes 24 de noviembre de 2025, poniendo fin a 15 años de ministerio sacerdotal en diversas comunidades de la diócesis.

El comunicado de la diócesis fue emitido “con profunda pena y llenos de esperanza en la resurrección de los muertos”. Se unieron en oración por “el gozo de los santos” para quien fue un “HIJO Y HERMANO DE NUESTRA IGLESIA DIOCESANA”.

Nacido el 19 de mayo de 1979 en Saltillo, el padre José Alonso “dedicó su vida al servicio de Dios y de su Iglesia con profunda entrega y sencillez de corazón”, según el obituario.

Su camino vocacional inició en el Seminario Diocesano del Sagrado Corazón de Jesús. Recibió la ordenación diaconal en junio de 2009 y fue ordenado presbítero el 3 de julio de 2010 por manos de Mons. José Raúl Vera López.

$!José Alonso Gaytán del Bosque encabezó actividades formativas con jóvenes y seminaristas del Seminario Menor.
José Alonso Gaytán del Bosque encabezó actividades formativas con jóvenes y seminaristas del Seminario Menor. FOTO: CORTESÍA

Desde 2010 sirvió como vicario parroquial en Nuestra Señora de Atocha y en Sierra Mojada. Demostrando cercanía con los seminaristas y jóvenes, fue promotor diocesano vocacional y director espiritual del Seminario Menor en 2015.

Su ministerio pastoral lo llevó a las regiones del desierto, donde fungió como vicario parroquial en Cuatro Ciénegas y Ocampo a partir de octubre de 2019, una labor fundamental para estas comunidades.

En enero de 2021 fue nombrado párroco de Nadadores, Coahuila, donde “ejerció su paternidad espiritual con dedicación y caridad pastoral”. Colaboró también como asesor del Movimiento Encuentro Matrimonial Mundial.

En sus últimos años fue elegido miembro del Consejo Presbiteral (2022-2025) y asumió como vicario foráneo de la Vicaría Sagrada Familia. Su último destino fue como sacerdote adscrito a la Parroquia San Pablo Apóstol.

Su legado es el de un “pastor que buscó siempre servir, acompañar y amar al Pueblo de Dios”. Finalmente, la comunidad asegura que “su recuerdo permanece como testimonio de fe, esperanza y dedicación al Evangelio”.

