Hasta siempre Pbro. José Alonso Gaytán del Bosque; deja una huella de entrega y servicio en Coahuila
El presbítero ejerció diversos encargos pastorales en zonas urbanas y rurales, destacando su labor formativa con seminaristas y jóvenes
La comunidad católica de Saltillo y Monseñor Hilario González García comunicaron el sensible fallecimiento del presbítero José Alonso Gaytán del Bosque. El deceso ocurrió este lunes 24 de noviembre de 2025, poniendo fin a 15 años de ministerio sacerdotal en diversas comunidades de la diócesis.
El comunicado de la diócesis fue emitido “con profunda pena y llenos de esperanza en la resurrección de los muertos”. Se unieron en oración por “el gozo de los santos” para quien fue un “HIJO Y HERMANO DE NUESTRA IGLESIA DIOCESANA”.
Nacido el 19 de mayo de 1979 en Saltillo, el padre José Alonso “dedicó su vida al servicio de Dios y de su Iglesia con profunda entrega y sencillez de corazón”, según el obituario.
Su camino vocacional inició en el Seminario Diocesano del Sagrado Corazón de Jesús. Recibió la ordenación diaconal en junio de 2009 y fue ordenado presbítero el 3 de julio de 2010 por manos de Mons. José Raúl Vera López.
Desde 2010 sirvió como vicario parroquial en Nuestra Señora de Atocha y en Sierra Mojada. Demostrando cercanía con los seminaristas y jóvenes, fue promotor diocesano vocacional y director espiritual del Seminario Menor en 2015.
Su ministerio pastoral lo llevó a las regiones del desierto, donde fungió como vicario parroquial en Cuatro Ciénegas y Ocampo a partir de octubre de 2019, una labor fundamental para estas comunidades.
En enero de 2021 fue nombrado párroco de Nadadores, Coahuila, donde “ejerció su paternidad espiritual con dedicación y caridad pastoral”. Colaboró también como asesor del Movimiento Encuentro Matrimonial Mundial.
En sus últimos años fue elegido miembro del Consejo Presbiteral (2022-2025) y asumió como vicario foráneo de la Vicaría Sagrada Familia. Su último destino fue como sacerdote adscrito a la Parroquia San Pablo Apóstol.
Su legado es el de un “pastor que buscó siempre servir, acompañar y amar al Pueblo de Dios”. Finalmente, la comunidad asegura que “su recuerdo permanece como testimonio de fe, esperanza y dedicación al Evangelio”.