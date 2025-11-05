Profepa refuerza revisión de árboles navideños importados en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 5 noviembre 2025
    Profepa refuerza revisión de árboles navideños importados en Piedras Negras
    Personal de Profepa inspecciona árboles importados en el cruce fronterizo de Piedras Negras. FOTO: PROFEPA

El operativo cuenta con apoyo de autoridades ambientales y económicas que verifican los registros de importación para reforzar la seguridad fitosanitaria

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) puso en marcha el Operativo de Verificación e Inspección a la Importación de Árboles de Navidad 2025, con el objetivo de evitar que plagas forestales exóticas ingresen al país y afecten los ecosistemas locales.

El operativo, que se extenderá del 4 de noviembre al 5 de diciembre, incluye puntos estratégicos de revisión en las fronteras norte del país, entre ellos el cruce de Piedras Negras, Coahuila, además de Tijuana y Mexicali, en Baja California; Zaragoza, en Chihuahua; Colombia, en Nuevo León; San Luis Río Colorado y Nogales, en Sonora; así como Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

La dependencia federal informó que el operativo contempla inspecciones visuales, muestreos dirigidos y análisis de laboratorio, con el fin de detectar cualquier presencia de plagas cuarentenarias o enfermedades en los árboles naturales que ingresan desde Estados Unidos.

Durante 2024, la Profepa revisó más de 567 mil árboles provenientes del país vecino, y se espera una cifra similar en esta nueva temporada, cuando la demanda de ejemplares naturales se incrementa con motivo de las festividades decembrinas.

En caso de que se identifique la presencia de organismos de riesgo, los árboles serán retenidos o devueltos a su país de origen, conforme a los dictámenes técnicos emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El operativo se desarrolla en cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEMARNAT-2020, que establece las medidas fitosanitarias aplicables a la importación de árboles naturales de los géneros Pinus y Abies, así como de la especie Pseudotsuga menziesii.

La Dirección General de Verificación e Inspección Ambiental en Puertos, Aeropuertos y Fronteras coordina este programa, en colaboración con las oficinas regionales de la Profepa en los estados fronterizos. La Secretaría de Economía participa validando los registros de verificación correspondientes.

De acuerdo con la Profepa, este programa resulta prioritario para el país, ya que México es uno de los principales centros de diversidad de pinos en el mundo. Por ello, la introducción de una plaga foránea podría tener efectos severos en el sector forestal y agrícola, además de poner en riesgo el equilibrio ecológico de regiones como Coahuila.

(Con información de El Universal)

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

