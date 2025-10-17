Puerto Eagle Pass-Piedras Negras será presentado en Singapur en 2026

Piedras Negras
/ 17 octubre 2025
    Puerto Eagle Pass-Piedras Negras será presentado en Singapur en 2026
    La CEO de Port EPN, Brenda Maltos, aseguró que este proyecto es solo el inicio de los logros de la organización en su primer año de existencia. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

Alumnos de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México escogieron como caso de estudio esta frontera para presentarla con empresas transnacionales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Puerto Eagle Pass-Piedras Negras fue seleccionado por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México como un caso de estudio que será presentado en Singapur en enero de 2026, junto a empresas transnacionales de talla internacional.

A través de un comunicado, la Universidad informó a Jaime C. Barrera, coordinador del Puerto, que esta zona había sido seleccionada junto a otras empresas transnacionales como un caso de estudio para los alumnos, donde se analizará el potencial de ambas ciudades como corredor de turismo médico y, a la par, el corredor comercial que conecta desde Constellation Brands hasta la internacional I-57 en Eagle Pass.

“Para ello, Port EPN sumó la participación de cuatro empresas locales: el Endo Hospital que encabeza el Dr. Guillermo Álvarez y el Hotel Hyatt Place, en turismo médico; además del Parque Industrial Ferrologistic en Piedras Negras/Nava y el Empire Industrial Park en Eagle Pass, en el tema logístico”, detallaron.

En ese sentido, Jaime C. Barrera destacó que solicitaron incluir estudiantes locales en el proyecto, tanto de Piedras Negras como de Eagle Pass.

“Esto a fin de que adquieran experiencia y sean un apoyo local para este proyecto”, indicó. La propuesta fue aceptada y en los próximos días se definirá el método de selección”, reveló el Puerto.

Por otro lado, el presidente de Port EPN, Jesús Ramírez, subrayó la relevancia de Singapur como modelo económico, al agradecer su historia como ejemplo aplicable a las economías en desarrollo.

“Singapur pasó de ser una economía muy pequeña en 1960, a ser una potencia económica mundial. Hoy es el país número uno en producto interno bruto per cápita. Es una gran oportunidad para colocarnos en el mapa mundial, con la seguridad que nos da nuestra comunidad y nuestros gobiernos locales. Es la obligación que tenemos de construir un futuro de oportunidades para nuestros hijos; ahí está el corazón de la misión de Port EPN”, dijo Jesús Ramírez.

Por su parte, la CEO de Port EPN, Brenda Maltos, aseguró que este proyecto es solo el inicio de los logros de la organización en su primer año de existencia.

“¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que con una universidad de la Ciudad de México íbamos a presentar el potencial económico de nuestra frontera en Singapur? Tenemos un gran consejo y, junto con nuestros alcaldes, vamos a seguir dando mucho de qué hablar. Esto solo es el inicio; vienen muchas cosas más”, señaló.

Finalmente, los alumnos seleccionados para trabajar en el caso de Port EPN sostuvieron un encuentro en la Ciudad de México con el presidente de la organización, así como con el presidente municipal de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, y el mayor de Eagle Pass, Aaron Valdez, quienes expresaron su apoyo y felicitaron a los jóvenes “por su interés en nuestra frontera”.

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

