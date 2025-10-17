Puerto Eagle Pass-Piedras Negras será presentado en Singapur en 2026

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Puerto Eagle Pass-Piedras Negras fue seleccionado por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México como un caso de estudio que será presentado en Singapur en enero de 2026, junto a empresas transnacionales de talla internacional.

A través de un comunicado, la Universidad informó a Jaime C. Barrera, coordinador del Puerto, que esta zona había sido seleccionada junto a otras empresas transnacionales como un caso de estudio para los alumnos, donde se analizará el potencial de ambas ciudades como corredor de turismo médico y, a la par, el corredor comercial que conecta desde Constellation Brands hasta la internacional I-57 en Eagle Pass.

“Para ello, Port EPN sumó la participación de cuatro empresas locales: el Endo Hospital que encabeza el Dr. Guillermo Álvarez y el Hotel Hyatt Place, en turismo médico; además del Parque Industrial Ferrologistic en Piedras Negras/Nava y el Empire Industrial Park en Eagle Pass, en el tema logístico”, detallaron.

En ese sentido, Jaime C. Barrera destacó que solicitaron incluir estudiantes locales en el proyecto, tanto de Piedras Negras como de Eagle Pass.

“Esto a fin de que adquieran experiencia y sean un apoyo local para este proyecto”, indicó. La propuesta fue aceptada y en los próximos días se definirá el método de selección”, reveló el Puerto.

Por otro lado, el presidente de Port EPN, Jesús Ramírez, subrayó la relevancia de Singapur como modelo económico, al agradecer su historia como ejemplo aplicable a las economías en desarrollo.

“Singapur pasó de ser una economía muy pequeña en 1960, a ser una potencia económica mundial. Hoy es el país número uno en producto interno bruto per cápita. Es una gran oportunidad para colocarnos en el mapa mundial, con la seguridad que nos da nuestra comunidad y nuestros gobiernos locales. Es la obligación que tenemos de construir un futuro de oportunidades para nuestros hijos; ahí está el corazón de la misión de Port EPN”, dijo Jesús Ramírez.

Por su parte, la CEO de Port EPN, Brenda Maltos, aseguró que este proyecto es solo el inicio de los logros de la organización en su primer año de existencia.

“¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que con una universidad de la Ciudad de México íbamos a presentar el potencial económico de nuestra frontera en Singapur? Tenemos un gran consejo y, junto con nuestros alcaldes, vamos a seguir dando mucho de qué hablar. Esto solo es el inicio; vienen muchas cosas más”, señaló.

Finalmente, los alumnos seleccionados para trabajar en el caso de Port EPN sostuvieron un encuentro en la Ciudad de México con el presidente de la organización, así como con el presidente municipal de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, y el mayor de Eagle Pass, Aaron Valdez, quienes expresaron su apoyo y felicitaron a los jóvenes “por su interés en nuestra frontera”.