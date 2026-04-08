Realizan en Piedras Negras valoraciones gratuitas para cirugía de cataratas

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Piedras Negras
/ 8 abril 2026
    Realizan en Piedras Negras valoraciones gratuitas para cirugía de cataratas
    Especialistas realizaron valoraciones en Piedras Negras para detectar pacientes candidatos a cirugía gratuita de cataratas. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La jornada fue impulsada por el DIF Coahuila y permitirá canalizar a pacientes para intervenciones sin costo, con ahorros de hasta 30 mil pesos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– En Piedras Negras se realizaron valoraciones médicas gratuitas para personas con cataratas, como parte de una jornada impulsada por el DIF Coahuila con apoyo del Gobierno del Estado.

Durante la actividad, especialistas revisaron a pacientes interesados en acceder a una cirugía sin costo, con el objetivo de detectar a quienes requieren intervención y canalizarlos para su atención.

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La coordinadora del DIF Coahuila en la Zona Norte, Carolina Rodríguez, señaló que estas acciones buscan acercar servicios médicos especializados a personas que difícilmente podrían costear este tipo de procedimiento por cuenta propia.

De acuerdo con la información proporcionada durante la jornada, quienes resulten beneficiados podrían ahorrar entre 5 mil y 30 mil pesos, dependiendo del tipo de cirugía y del costo que tendría en servicios privados.

Las autoridades indicaron que las operaciones serán gratuitas, lo que elimina una de las principales barreras económicas para pacientes con este padecimiento.

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Asimismo, se informó que el programa no está dirigido únicamente a adultos mayores, sino también a niñas, niños y jóvenes que presenten esta condición visual.

Las valoraciones permitirán además programar las intervenciones de forma escalonada, con base en las necesidades médicas detectadas durante la revisión.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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