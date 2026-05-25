Recaudación de la Aduana de Piedras Negras cae 10%
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La baja se relaciona con cierres en el sector automotriz y una menor exportación de mercancías hacia Estados Unidos
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La recaudación de la Aduana de Piedras Negras registra una disminución del 10 por ciento en lo que va del año, derivada tanto del cruce de mercancías por ferrocarril como del transporte de carga en tráileres.
De acuerdo con información de la propia dependencia, de mantenerse esta tendencia los ingresos podrían cerrar por debajo de los 13 mil millones de pesos alcanzados durante 2024.
La baja se atribuye principalmente al cierre de líneas de producción y plantas del sector automotriz que utilizaban la frontera Piedras Negras-Eagle Pass para exportar piezas hacia Estados Unidos. Este factor ha sido señalado como una de las principales causas de la reducción en los ingresos aduaneros.
No obstante, el cruce de combustibles hacia el centro del país vía ferrocarril, realizado por compañías como ExxonMobil, Valero, Tesoro y ETH, ha contribuido a sostener parte de la recaudación de la Aduana de Piedras Negras.