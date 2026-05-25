Recaudación de la Aduana de Piedras Negras cae 10%

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La recaudación de la Aduana de Piedras Negras registra una disminución del 10 por ciento en lo que va del año, derivada tanto del cruce de mercancías por ferrocarril como del transporte de carga en tráileres.

De acuerdo con información de la propia dependencia, de mantenerse esta tendencia los ingresos podrían cerrar por debajo de los 13 mil millones de pesos alcanzados durante 2024.