Sale de su casa y termina sin vida tras violenta riña en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Sale de su casa y termina sin vida tras violenta riña en Piedras Negras
    La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital General Doctor Salvador Chavarría; sin embargo, las lesiones sufridas durante la agresión le provocaron la muerte poco después de su ingreso. ESPECIAL

La investigación continúa debido a que existen indicios de que más personas habrían participado en el enfrentamiento registrado en la colonia Acoros

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una riña ocurrida durante la noche del sábado en la colonia Acoros, en Piedras Negras, terminó con la muerte de un hombre y el despliegue de corporaciones de seguridad que iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar la participación de todos los involucrados.

Los hechos se registraron en un sector habitacional ubicado en las inmediaciones de las calles Coronilla y Escobón, donde se reportó una pelea entre varias personas. El llamado al sistema de emergencias movilizó a paramédicos, elementos policiacos y agentes investigadores, quienes acudieron para atender la situación y recabar información sobre el enfrentamiento.

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La víctima fue identificada como Jesús Samuel ¨N¨, de 36 años de edad. De acuerdo con los primeros datos obtenidos durante las indagatorias, el hombre salió de su domicilio y avanzó unos metros cuando fue interceptado por varios sujetos.

Las investigaciones preliminares apuntan a que durante la agresión se utilizaron distintos objetos para atacar a la víctima, provocándole lesiones de gravedad. Tras el ataque, fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital General Doctor Salvador Chavarría con la intención de que recibiera atención médica especializada.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, el hombre falleció a consecuencia de las heridas sufridas durante el altercado. El deceso fue confirmado poco después de su ingreso al nosocomio, lo que derivó en la intervención de las autoridades ministeriales.

Una vez confirmado el fallecimiento, agentes de investigación comenzaron el levantamiento de testimonios, la búsqueda de indicios y la integración de la carpeta correspondiente para establecer el origen de la agresión y reconstruir la secuencia de los hechos.

Como parte de las acciones realizadas durante las primeras horas de la investigación, elementos de la Agencia de Investigación Criminal llevaron a cabo la detención de personas señaladas por su probable participación en el caso. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

Las autoridades también mantienen abiertas diversas líneas de investigación debido a que existen indicios de que más personas habrían participado en la riña. Por ello, continúan las entrevistas a testigos y la recopilación de evidencia que permita identificar plenamente a todos los involucrados.

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El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que formará parte de los dictámenes periciales integrados a la investigación.

Mientras continúan las diligencias, el caso permanece bajo análisis de las autoridades ministeriales, que buscan esclarecer las circunstancias que derivaron en el homicidio registrado durante el fin de semana en Piedras Negras.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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