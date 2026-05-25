Sale de su casa y termina sin vida tras violenta riña en Piedras Negras

Los hechos se registraron en un sector habitacional ubicado en las inmediaciones de las calles Coronilla y Escobón, donde se reportó una pelea entre varias personas. El llamado al sistema de emergencias movilizó a paramédicos, elementos policiacos y agentes investigadores, quienes acudieron para atender la situación y recabar información sobre el enfrentamiento.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una riña ocurrida durante la noche del sábado en la colonia Acoros, en Piedras Negras , terminó con la muerte de un hombre y el despliegue de corporaciones de seguridad que iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar la participación de todos los involucrados.

La víctima fue identificada como Jesús Samuel ¨N¨, de 36 años de edad. De acuerdo con los primeros datos obtenidos durante las indagatorias, el hombre salió de su domicilio y avanzó unos metros cuando fue interceptado por varios sujetos.

Las investigaciones preliminares apuntan a que durante la agresión se utilizaron distintos objetos para atacar a la víctima, provocándole lesiones de gravedad. Tras el ataque, fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital General Doctor Salvador Chavarría con la intención de que recibiera atención médica especializada.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, el hombre falleció a consecuencia de las heridas sufridas durante el altercado. El deceso fue confirmado poco después de su ingreso al nosocomio, lo que derivó en la intervención de las autoridades ministeriales.

Una vez confirmado el fallecimiento, agentes de investigación comenzaron el levantamiento de testimonios, la búsqueda de indicios y la integración de la carpeta correspondiente para establecer el origen de la agresión y reconstruir la secuencia de los hechos.

Como parte de las acciones realizadas durante las primeras horas de la investigación, elementos de la Agencia de Investigación Criminal llevaron a cabo la detención de personas señaladas por su probable participación en el caso. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

Las autoridades también mantienen abiertas diversas líneas de investigación debido a que existen indicios de que más personas habrían participado en la riña. Por ello, continúan las entrevistas a testigos y la recopilación de evidencia que permita identificar plenamente a todos los involucrados.