Recomienda EUA a turistas mexicanos tramitar con anticipación el permiso I-94

Piedras Negras
/ 25 noviembre 2025
    Recomienda EUA a turistas mexicanos tramitar con anticipación el permiso I-94
    Miles de viajeros mexicanos se preparan para ingresar a Estados Unidos, mientras el CBP recuerda que la aprobación del permiso I-94 depende del criterio del oficial asignado. FOTO: UNSPLASH

El CBP en Eagle Pass pidió a los turistas mexicanos tramitar con anticipación el permiso ante el aumento de visitantes por la temporada navideña

EAGLE PASS, TEXAS.- El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Eagle Pass exhortó a los turistas mexicanos a gestionar con anticipación el permiso de internación I-94 ante el incremento de visitantes previsto durante la temporada navideña.

Como parte de la campaña “Navidad sin Filas”, la autoridad anunció la ampliación de horarios en el módulo instalado en el Mall de las Águilas, con el fin de agilizar el trámite y evitar las largas esperas que suelen registrarse en estas fechas.

“Les pedimos que vengan a realizar el trámite con tiempo para que eviten las filas”, señaló Mavy Segura, vocera de CBP en esta ciudad.

El módulo operará durante toda la temporada decembrina, de lunes a sábado de 8:00 a 19:00 horas, y los domingos de 8:30 a 19:00 horas.

De acuerdo con la dependencia, se espera que miles de personas viajen al interior de Estados Unidos en las próximas semanas. La solicitud del permiso debe iniciarse en la página oficial de CBP (i94.cbp.dhs.gov), donde también se realiza el pago correspondiente de 30 dólares. Posteriormente, los solicitantes deberán presentarse a una entrevista con agentes federales en el Mall de las Águilas.

CBP recordó que la autorización final del trámite, así como su vigencia, queda siempre a criterio del oficial que atiende cada caso.

