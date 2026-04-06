Recuerda Profeco en Piedras Negras: transporte no puede discriminar usuarios

La dependencia subrayó que las líneas de autobuses están obligadas a respetar el precio, horario y tipo de servicio estipulado en el boleto, el cual debe incluir de manera clara la razón social de la empresa, fecha del viaje, número de asiento, origen y destino, precio total y categoría del servicio.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a la ciudadanía a conocer y ejercer sus derechos al utilizar el transporte terrestre durante este periodo vacacional, con el fin de evitar abusos y garantizar una movilidad segura en Piedras Negras.

Asimismo, Profeco enfatizó que está prohibido condicionar el servicio por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religión, condición económica, orientación sexual, discapacidad u otras particularidades. El boleto debe conservarse, ya que constituye el comprobante oficial para cualquier aclaración o reclamación.

En caso de cancelación del viaje o demora superior a dos horas, los pasajeros tienen derecho a recibir el reembolso más una bonificación mínima del 20 por ciento sobre el precio del boleto. Además, las líneas deben ofrecer un seguro de viajero que cubra accidentes, fallecimiento o daños en el equipaje, así como permitir el ascenso con hasta 25 kilogramos de equipaje sin costo adicional.

Profeco recordó también que los adultos mayores pueden acceder a descuentos en ciertas líneas y temporadas, mientras que durante el periodo vacacional establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) se otorgan beneficios especiales: 25 por ciento de descuento en boletos de primera y económico para dos maestros, y 50 por ciento para ocho estudiantes por autobús, siempre que presenten credencial vigente.