Recuerda Profeco en Piedras Negras: transporte no puede discriminar usuarios

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Piedras Negras
/ 6 abril 2026
    Recuerda Profeco en Piedras Negras: transporte no puede discriminar usuarios
    Durante el periodo vacacional, estudiantes y maestros pueden acceder a descuentos especiales en el transporte, siempre que presenten su identificación vigente. Archivo

Los usuarios pueden recibir compensaciones por retrasos o cancelaciones, además de contar con seguro de viajero incluido en su boleto

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a la ciudadanía a conocer y ejercer sus derechos al utilizar el transporte terrestre durante este periodo vacacional, con el fin de evitar abusos y garantizar una movilidad segura en Piedras Negras.

La dependencia subrayó que las líneas de autobuses están obligadas a respetar el precio, horario y tipo de servicio estipulado en el boleto, el cual debe incluir de manera clara la razón social de la empresa, fecha del viaje, número de asiento, origen y destino, precio total y categoría del servicio.

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Asimismo, Profeco enfatizó que está prohibido condicionar el servicio por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religión, condición económica, orientación sexual, discapacidad u otras particularidades. El boleto debe conservarse, ya que constituye el comprobante oficial para cualquier aclaración o reclamación.

En caso de cancelación del viaje o demora superior a dos horas, los pasajeros tienen derecho a recibir el reembolso más una bonificación mínima del 20 por ciento sobre el precio del boleto. Además, las líneas deben ofrecer un seguro de viajero que cubra accidentes, fallecimiento o daños en el equipaje, así como permitir el ascenso con hasta 25 kilogramos de equipaje sin costo adicional.

Profeco recordó también que los adultos mayores pueden acceder a descuentos en ciertas líneas y temporadas, mientras que durante el periodo vacacional establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) se otorgan beneficios especiales: 25 por ciento de descuento en boletos de primera y económico para dos maestros, y 50 por ciento para ocho estudiantes por autobús, siempre que presenten credencial vigente.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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