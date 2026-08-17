Reforzarán en Piedras Negras jornadas de Mercadito Mejora

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Piedras Negras
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    Reforzarán en Piedras Negras jornadas de Mercadito Mejora
    El programa Mejora Coahuila continuará fortaleciendo su presencia en la Región Norte, aseguró Alberto Piñones Azúa, coordinador general de la estrategia estatal. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Los ‘mercaditos chicos’ acercan alimentos, productos de limpieza y artículos para el hogar con precios inferiores a los comerciales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El programa Mejora Coahuila continuará fortaleciendo su presencia en la Región Norte, aseguró Alberto Piñones Azúa, coordinador general de la estrategia estatal. Entre las acciones permanentes destacan los tradicionales Mercaditos, que seguirán acercando productos básicos y apoyos sociales a las familias, principalmente en Piedras Negras, Coahuila.

Piñones Azúa subrayó que la iniciativa mantendrá sus lineamientos actuales, con el objetivo de reforzar la cercanía con la ciudadanía en los distintos municipios. Recordó que durante este año se han realizado alrededor de 126 Mercaditos y más de 560 desde el inicio de la estrategia, con una respuesta positiva de la población.

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Respecto al relevo en la coordinación regional, indicó que será el gobernador Manolo Jiménez quien anunciará al nuevo responsable en los próximos días, garantizando la continuidad de los programas sociales en beneficio de la población.

Desde su puesta en marcha, en octubre de 2024, el Mercadito Mejora se ha extendido por las cinco regiones de Coahuila mediante jornadas itinerantes en colonias y comunidades. Para junio de 2025 había alcanzado 200 ediciones y ofrecía más de 100 productos, con ahorros que llegaron a ubicarse entre 30% y 80% respecto a precios comerciales.

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La oferta ha incluido frutas, verduras, huevo, leche, abarrotes y artículos de limpieza, además de materiales para el hogar como cemento, pintura, impermeabilizante y tinacos. En distintas jornadas también se han incorporado productos de temporada y artículos destinados a atender necesidades específicas de las familias.

En Piedras Negras, el programa también ha combinado la venta de productos con servicios adicionales. Durante jornadas realizadas en colonias del municipio se han acercado acciones de atención social, servicios gratuitos y productos de la canasta básica, mientras que los llamados “mercaditos chicos” han permitido llevar esta estrategia con mayor frecuencia directamente a distintos sectores de la ciudad.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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