Refuerza Iglesia atención a la niñez con centros OMNIA en el norte de Coahuila

Durante su mensaje, destacó que este principio no se limita a la protección básica, sino que también incluye aspectos como la educación, el entorno familiar y el acceso a espacios que impulsen el crecimiento cultural y emocional de niñas, niños y adolescentes.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Obispo de la Diócesis de Piedras Negras , Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, reafirmó el compromiso de la Iglesia Católica con el llamado “interés superior del niño”, subrayando que esta responsabilidad no solo corresponde al ámbito social, sino también al eclesiástico, al velar por el desarrollo integral de la infancia.

En este contexto, informó que la Diócesis se encuentra en un proceso de análisis sobre la operación de las casas de huérfanos, con el objetivo de fortalecer los esquemas de atención y garantizar mejores condiciones para los menores bajo su resguardo.

Como acción concreta, resaltó la labor de los centros OMNIA, espacios dedicados a la protección y desarrollo infantil que han tomado relevancia en la región norte del estado.

Actualmente, en Piedras Negras operan cuatro centros, mientras que en Ciudad Acuña funciona uno más y otro se encuentra en construcción, lo que permitirá ampliar la cobertura.

Estos centros ofrecen apoyo psicológico para menores en situación vulnerable, refuerzo educativo para prevenir la deserción escolar, talleres de valores, arte y cultura, además de acompañamiento a las familias.

El Obispo reiteró que estas acciones reflejan un compromiso integral de la Iglesia con la niñez, buscando no solo atender problemáticas inmediatas, sino también contribuir a la formación de una sociedad más sólida desde sus bases.