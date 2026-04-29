Refuerza Iglesia atención a la niñez con centros OMNIA en el norte de Coahuila

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Piedras Negras
/ 29 abril 2026
    Refuerza Iglesia atención a la niñez con centros OMNIA en el norte de Coahuila
    Centros OMNIA brindan apoyo psicológico, educativo y acompañamiento familiar a menores en situación vulnerable. JOAUÉ RODRÍGUEZ

El Obispo de Piedras Negras destaca acciones enfocadas en desarrollo integral y ampliación de espacios de apoyo para menores

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, reafirmó el compromiso de la Iglesia Católica con el llamado “interés superior del niño”, subrayando que esta responsabilidad no solo corresponde al ámbito social, sino también al eclesiástico, al velar por el desarrollo integral de la infancia.

Durante su mensaje, destacó que este principio no se limita a la protección básica, sino que también incluye aspectos como la educación, el entorno familiar y el acceso a espacios que impulsen el crecimiento cultural y emocional de niñas, niños y adolescentes.

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En este contexto, informó que la Diócesis se encuentra en un proceso de análisis sobre la operación de las casas de huérfanos, con el objetivo de fortalecer los esquemas de atención y garantizar mejores condiciones para los menores bajo su resguardo.

Como acción concreta, resaltó la labor de los centros OMNIA, espacios dedicados a la protección y desarrollo infantil que han tomado relevancia en la región norte del estado.

Actualmente, en Piedras Negras operan cuatro centros, mientras que en Ciudad Acuña funciona uno más y otro se encuentra en construcción, lo que permitirá ampliar la cobertura.

Estos centros ofrecen apoyo psicológico para menores en situación vulnerable, refuerzo educativo para prevenir la deserción escolar, talleres de valores, arte y cultura, además de acompañamiento a las familias.

El Obispo reiteró que estas acciones reflejan un compromiso integral de la Iglesia con la niñez, buscando no solo atender problemáticas inmediatas, sino también contribuir a la formación de una sociedad más sólida desde sus bases.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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