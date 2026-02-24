Refuerzan en Piedras Negras vigilancia sanitaria por venta de pescados y mariscos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el inicio de la temporada de Cuaresma, la Jurisdicción Sanitaria Número 1 intensificará la vigilancia en establecimientos que comercializan pescados y mariscos, con el propósito de prevenir riesgos a la salud de la población.

El coordinador de Regulación y Fomento Sanitario de Piedras Negras, Ernesto Morales Iglesias, informó que se colocarán cartelones informativos emitidos por la Dirección Estatal de Regulación y Fomento Sanitario en centros comerciales y puntos de venta, tanto de productos crudos como cocidos, para orientar a consumidores y comerciantes.

Entre las principales recomendaciones destacan verificar que los pescados tengan ojos brillantes, escamas firmemente adheridas y ausencia de mal olor. Además, deben conservarse a una temperatura menor a 4 grados centígrados para garantizar su frescura y evitar su descomposición.

Morales advirtió sobre el consumo de ceviche y otros platillos preparados con pescado crudo, pues persiste la falsa creencia de que el limón “cuece” el producto y elimina bacterias. Subrayó que la cocción adecuada es indispensable para reducir riesgos sanitarios.

Durante toda la temporada se realizarán visitas de verificación a restaurantes, centros comerciales y expendios de mariscos. En estos operativos se tomarán muestras de productos crudos y cocidos para su análisis en laboratorio, con el fin de detectar posibles contaminantes.

El funcionario explicó que las sanciones por incumplimiento variarán según las condiciones detectadas, aunque enfatizó que el objetivo principal es la prevención y el mantenimiento de buenas prácticas de higiene antes de llegar a una penalización.

En el ámbito doméstico recomendó no descongelar pescados o mariscos a temperatura ambiente. Lo ideal es hacerlo bajo un chorro de agua fría, en el microondas o trasladando el producto del congelador al refrigerador. También pidió evitar volver a congelar alimentos ya descongelados y preparar únicamente la cantidad que se vaya a consumir.