Registro Agrario Nacional acerca trámites a ejidatarios de la Región Norte

El delegado estatal, José David Luna Contreras, explicó que la estrategia busca facilitar el acceso a documentos que otorgan certeza jurídica sobre la propiedad social, como títulos, certificados y otros trámites agrarios indispensables para los ejidatarios.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Registro Agrario Nacional (RAN) en Coahuila lleva a cabo jornadas itinerantes en la Región Norte con el propósito de acercar sus servicios a los núcleos agrarios y ejidatarios, evitando que tengan que trasladarse hasta las oficinas de Saltillo o al módulo de atención de la Región Laguna.

Subrayó que esta iniciativa representa un ahorro de tiempo y recursos para las comunidades rurales. Además, fortalece la atención directa que brinda el RAN.

Luna Contreras señaló que las jornadas responden a la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel; y del director nacional del RAN, Luis Cruz Nieva, de llevar los servicios gubernamentales directamente a la población.

El funcionario destacó que el objetivo es mantener un contacto cercano con las comunidades para conocer de primera mano las necesidades de los ejidatarios y mejorar continuamente los servicios de la institución.

Agregó que esta cercanía también permite identificar los trámites más solicitados y analizar posibles ajustes para agilizar la atención a los usuarios.

Finalmente, reiteró que el Registro Agrario Nacional continuará visitando distintas comunidades del estado con el propósito de garantizar que los ejidatarios tengan acceso oportuno a los servicios que les brindan seguridad jurídica sobre su patrimonio.