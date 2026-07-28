Registro Agrario Nacional acerca trámites a ejidatarios de la Región Norte

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Piedras Negras
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    Registro Agrario Nacional acerca trámites a ejidatarios de la Región Norte
    El delegado del Registro Agrario Nacional en Coahuila, José David Luna Contreras, informó que las jornadas itinerantes buscan acercar los servicios a los núcleos agrarios de la Región Norte. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Las jornadas itinerantes buscan evitar traslados a Saltillo o La Laguna y facilitar el acceso a documentos que brindan certeza jurídica sobre la propiedad social

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Registro Agrario Nacional (RAN) en Coahuila lleva a cabo jornadas itinerantes en la Región Norte con el propósito de acercar sus servicios a los núcleos agrarios y ejidatarios, evitando que tengan que trasladarse hasta las oficinas de Saltillo o al módulo de atención de la Región Laguna.

El delegado estatal, José David Luna Contreras, explicó que la estrategia busca facilitar el acceso a documentos que otorgan certeza jurídica sobre la propiedad social, como títulos, certificados y otros trámites agrarios indispensables para los ejidatarios.

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Subrayó que esta iniciativa representa un ahorro de tiempo y recursos para las comunidades rurales. Además, fortalece la atención directa que brinda el RAN.

Luna Contreras señaló que las jornadas responden a la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel; y del director nacional del RAN, Luis Cruz Nieva, de llevar los servicios gubernamentales directamente a la población.

El funcionario destacó que el objetivo es mantener un contacto cercano con las comunidades para conocer de primera mano las necesidades de los ejidatarios y mejorar continuamente los servicios de la institución.

Agregó que esta cercanía también permite identificar los trámites más solicitados y analizar posibles ajustes para agilizar la atención a los usuarios.

Finalmente, reiteró que el Registro Agrario Nacional continuará visitando distintas comunidades del estado con el propósito de garantizar que los ejidatarios tengan acceso oportuno a los servicios que les brindan seguridad jurídica sobre su patrimonio.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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