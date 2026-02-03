Reiner cumple su sueño y es ‘soldado por un día’ en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 3 febrero 2026
    Reiner cumple su sueño y es ‘soldado por un día’ en Piedras Negras
    El menor participó activamente en la ceremonia preparada especialmente para él. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

El Ejército Mexicano reconoció a un niño de 10 años en una emotiva ceremonia que celebró la inclusión y la esperanza

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Reiner Zavala, un niño de 10 años, cumplió uno de sus más grandes sueños al ser reconocido como “soldado por un día” en una emotiva ceremonia organizada por el Ejército Mexicano, una experiencia que marcó profundamente a su familia y a su comunidad escolar.

Alumno del Centro de Atención Múltiple (CAM) 22, turno vespertino, Reiner fue impulsado por su institución educativa para participar en esta actividad especial, cuyo objetivo fue motivarlo y reconocer sus intereses, capacidades y aspiraciones.

Su madre, Irma Guerrero García, compartió que desde muy pequeño su hijo ha mostrado una profunda admiración por los militares, pasión que expresa en sus juegos, en su forma de vestir y en la emoción que siente cada vez que observa a soldados. “Nomás mira soldados y le encanta, se emociona”, relató.

$!Reiner Zavala vivió una experiencia inolvidable en la Sedena.
Reiner Zavala vivió una experiencia inolvidable en la Sedena. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

A pesar de enfrentar seis retrasos en su desarrollo, Reiner ha logrado comunicar con claridad su entusiasmo por la vida castrense, manifestándolo en su manera de hablar, jugar y convivir con quienes portan el uniforme.

La noticia de su participación fue recibida con gran alegría en su hogar. Desde que su maestra le informó sobre la invitación, Reiner no pudo ocultar su emoción. Posteriormente, vivió momentos únicos al recibir su uniforme y formar parte de la ceremonia preparada especialmente para él.

Para su familia, el reconocimiento representa un motivo de orgullo y felicidad, no sólo por ver a Reiner cumplir su sueño, sino también por el acompañamiento de sus compañeros, maestras y personas cercanas que se sumaron al emotivo evento.

Irma Guerrero destacó que este tipo de acciones fortalecen la inclusión, la sensibilidad y la esperanza para niñas y niños con discapacidad, al brindarles espacios donde sus sueños son escuchados y valorados. “Es lo que más le gusta”, afirmó, visiblemente emocionada.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

