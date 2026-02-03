Reiner cumple su sueño y es ‘soldado por un día’ en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Reiner Zavala, un niño de 10 años, cumplió uno de sus más grandes sueños al ser reconocido como “soldado por un día” en una emotiva ceremonia organizada por el Ejército Mexicano, una experiencia que marcó profundamente a su familia y a su comunidad escolar.

Alumno del Centro de Atención Múltiple (CAM) 22, turno vespertino, Reiner fue impulsado por su institución educativa para participar en esta actividad especial, cuyo objetivo fue motivarlo y reconocer sus intereses, capacidades y aspiraciones.

Su madre, Irma Guerrero García, compartió que desde muy pequeño su hijo ha mostrado una profunda admiración por los militares, pasión que expresa en sus juegos, en su forma de vestir y en la emoción que siente cada vez que observa a soldados. “Nomás mira soldados y le encanta, se emociona”, relató.