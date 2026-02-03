Estado y municipio evaluarán la situación laboral en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 3 febrero 2026
    Estado y municipio evaluarán la situación laboral en Piedras Negras
    El alcalde Jacobo Rodríguez anunció una reunión estratégica con empresarios para evaluar la situación laboral de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El alcalde Jacobo Rodríguez y la secretaria del Trabajo, Nazira Zogby, sostendrán una reunión para precisar el impacto de los despidos registrados en 2024

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, y la secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogby, sostendrán este jueves una reunión estratégica con representantes del sector empresarial para precisar la cifra real de desempleo que enfrenta la ciudad.

El edil explicó que, aunque durante el año pasado se registraron alrededor de 2 mil 250 despidos, aún no se cuenta con un diagnóstico exacto, ya que se desconoce cuántas de esas personas han logrado reincorporarse al mercado laboral y cuántas vacantes existen actualmente.

Rodríguez González subrayó que, pese a la preocupación compartida entre autoridades y empresarios, en Piedras Negras no se ha registrado el cierre de empresas, sino únicamente despidos y paros técnicos.

Como parte de las acciones inmediatas, anunció la realización de una Jornada Laboral en coordinación con el Gobierno del Estado, con el objetivo de vincular a buscadores de empleo con empresas locales y obtener un panorama más preciso de la situación laboral en la ciudad.

SOBRE EL SALARIO MÍNIMO

En otro tema, el alcalde advirtió que el salario mínimo vigente en la zona fronteriza se ha convertido en un factor que resta competitividad a Piedras Negras para atraer nuevas inversiones, por lo que consideró necesario analizar la homologación salarial con el resto del país.

Como ejemplo, señaló que de las 132 empresas que se instalaron en Coahuila durante los últimos dos años, solo una eligió a Piedras Negras como sede, debido a los mayores costos laborales.

Añadió que algunas empresas pueden ahorrar hasta un 30 por ciento en nómina al establecerse en el interior del estado, incluso absorbiendo el costo del traslado de mercancías hacia la frontera.

Mientras se analiza este escenario, el alcalde afirmó que su administración continuará fortaleciendo los servicios públicos, como seguridad, alumbrado y pavimentación, para mejorar las condiciones de la ciudad y hacerla más atractiva para los inversionistas.

