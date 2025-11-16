Reportan en redes sociales posible contaminación en el río Escondido en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 16 noviembre 2025
    Reportan en redes sociales posible contaminación en el río Escondido en Piedras Negras
    Zona del cauce donde vecinos aseguran haber observado descargas previas sin tratamiento. FOTO: FACEBOOK

Vecinos exigen que, de confirmarse un vertido irregular, se apliquen sanciones ambientales y se refuercen las inspecciones en el cauce

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La aparición de un flujo de agua con apariencia turbia que desembocaba en el río Escondido generó nuevas alertas entre habitantes de Piedras Negras, luego de que un usuario difundiera en redes sociales un video captado desde el puente que conecta a Villa de Fuente. En la grabación se observa una corriente distinta al tono habitual del río, lo que despertó sospechas de una posible descarga irregular.

El reporte levantó preocupación entre vecinos que recorren esa zona, pues el área funciona como hábitat de tortugas y otras especies dependientes de un entorno sin contaminantes. Habitantes recordaron que este tipo de episodios no es nuevo, ya que situaciones similares han sido mencionadas anteriormente sin una solución definitiva.

De acuerdo con señalamientos previos, residentes del sector han vinculado estas posibles descargas con empresas instaladas en las cercanías del cauce, donde —según denuncias ciudadanas— podrían estarse arrojando aguas residuales sin tratamiento. Aunque el origen del flujo reportado en esta ocasión no ha sido identificado, los pobladores consideran necesario que el punto sea revisado.

Las exigencias también contemplan que, en caso de confirmarse un vertido ilegal, se apliquen sanciones ambientales, las cuales pueden ir desde multas económicas, clausuras temporales, hasta la obligación de realizar acciones de reparación por los daños ocasionados al ecosistema.

Hasta el momento, habitantes de Piedras Negras continúan solicitando que el Municipio efectúe una inspección directa en el lugar y determine si hubo alguna actividad contaminante. La publicación del video sigue circulando en redes sociales, reforzando el llamado para implementar mayor vigilancia en el río Escondido.

(Con información de La Voz)

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

