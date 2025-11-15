Arranca campaña navideña de Bomberos; buscan llevar un juguete a niñas y niños de escasos recursos

    Arranca campaña navideña de Bomberos; buscan llevar un juguete a niñas y niños de escasos recursos
    Niñas y niños de sectores vulnerables recibirán los juguetes que el Departamento de Bomberos distribuirá durante su recorrido del 25 de diciembre. FOTO: PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE PIEDRAS NEGRAS/ FACEBOOK

La corporación recordó que la recepción de juguetes permanecerá abierta hasta el 24 de diciembre en la Estación Central de Bomberos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Departamento de Bomberos de Piedras Negras inició una colecta de juguetes con el fin de distribuirlos el próximo 25 de diciembre en sectores vulnerables de la ciudad. La convocatoria fue dada a conocer por el director de la corporación, Ari Antonio Hernández Esquivel, quien detalló que el proceso abarcará desde la recepción de donativos hasta la preparación de la ruta de entrega.

La recolección se efectúa en la Estación Central de Bomberos, ubicada en la calle Fausto Martínez, junto al gimnasio Santiago V. González. El espacio permanecerá abierto durante todo el día para recibir aportaciones, aunque se sugiere acudir por la mañana para agilizar la clasificación de los artículos conforme vayan llegando.

Los juguetes recolectados serán distribuidos el 25 de diciembre a bordo de las unidades de Bomberos. El personal recorrerá diversas zonas consideradas vulnerables, priorizando aquellas donde se busca alcanzar a la mayor cantidad posible de niñas y niños. La ruta final dependerá del volumen obtenido en la colecta, pues la corporación ajustará los destinos en función de la cantidad disponible para entregar.

El traslado y la entrega se realizarán directamente en las colonias seleccionadas. El objetivo es llegar a comunidades donde las condiciones económicas dificultan la posibilidad de que los menores reciban un obsequio durante la temporada navideña.

La corporación recordó que la fecha límite para donar es el 24 de diciembre y que se recibirán juguetes nuevos o en buen estado. La invitación se mantiene abierta para quienes deseen participar antes de que se inicie la distribución programada para el día 25.

