Reportan grave a estudiante tras convulsionar, caer y golpearse la cabeza en UANE de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un estudiante de 15 años de la UANE Campus Piedras Negras fue reportado en estado grave por un traumatismo craneoencefálico después de sufrir una episodio de convulsiones y golpearse la cabeza, la tarde del lunes.

El adolescente, identificado como Roberto Javier “N”, se encontraba en la institución durante la jornada de clases cuando ocurrió el percance. La información de medios locales señala que perdió el conocimiento tras el impacto.