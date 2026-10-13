Reportan grave a estudiante tras convulsionar, caer y golpearse la cabeza en UANE de Piedras Negras
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El accidente se registró dentro del plantel a la hora de educación física; el alumno lesionado tiene 15 años de edad
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un estudiante de 15 años de la UANE Campus Piedras Negras fue reportado en estado grave por un traumatismo craneoencefálico después de sufrir una episodio de convulsiones y golpearse la cabeza, la tarde del lunes.
El adolescente, identificado como Roberto Javier “N”, se encontraba en la institución durante la jornada de clases cuando ocurrió el percance. La información de medios locales señala que perdió el conocimiento tras el impacto.
La emergencia requirió su traslado en ambulancia a una clínica particular situada en el cruce de las calles Terán y Morelos, en la zona centro de Piedras Negras, donde recibió atención médica.
El reporte posterior al ingreso hospitalario indicó que la gravedad de su condición estaba relacionada con una lesión craneal sufrida durante la caída.
Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido y realizaron las primeras indagaciones. La versión preliminar apunta a un accidente dentro de las instalaciones educativas, aunque la institución educativa no se ha manifestado al respecto.