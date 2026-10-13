Reportan grave a estudiante tras convulsionar, caer y golpearse la cabeza en UANE de Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Reportan grave a estudiante tras convulsionar, caer y golpearse la cabeza en UANE de Piedras Negras
    El accidente se registró dentro del plantel UANE de Piedras Negras. El estudiante lesionado tiene 15 años de edad. CORTESÍA

El accidente se registró dentro del plantel a la hora de educación física; el alumno lesionado tiene 15 años de edad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un estudiante de 15 años de la UANE Campus Piedras Negras fue reportado en estado grave por un traumatismo craneoencefálico después de sufrir una episodio de convulsiones y golpearse la cabeza, la tarde del lunes.

El adolescente, identificado como Roberto Javier “N”, se encontraba en la institución durante la jornada de clases cuando ocurrió el percance. La información de medios locales señala que perdió el conocimiento tras el impacto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/imss-revisara-piso-por-piso-sus-277-hospitales-escuchara-a-empleados-checara-abasto-de-insumos-medicamentos-e-infraestructura-NH24105585

La emergencia requirió su traslado en ambulancia a una clínica particular situada en el cruce de las calles Terán y Morelos, en la zona centro de Piedras Negras, donde recibió atención médica.

El reporte posterior al ingreso hospitalario indicó que la gravedad de su condición estaba relacionada con una lesión craneal sufrida durante la caída.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido y realizaron las primeras indagaciones. La versión preliminar apunta a un accidente dentro de las instalaciones educativas, aunque la institución educativa no se ha manifestado al respecto.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
estudiantes
Escuelas

Localizaciones


Piedras Negras

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Milagros sociales

Milagros sociales
true

Recicla Morena a perdedores ante falta de nuevos cuadros en Coahuila
true

POLITICÓN: AHMSA: ¿ahora qué anunciará el síndico de la Quiebra?
Del 15 al 18 de octubre, Saltillo será sede de la séptima edición de Rodeo Saltillo, encuentro que reunirá competencias de rodeo y actividades ganaderas.

Estima OCV derrama económica de 70 millones y 80% de ocupación hotelera en Saltillo
Los inconformes denunciaron falta de medicamentos, material de curación e insumos para atender a los derechohabientes.

‘No nos vamos hasta tener solución’: trabajadores del IMSS cierran V. Carranza en Saltillo; piden mejora salarial e insumos
Camilo Vargas llegó a 21 penales atajados el pasado sábado tras detenerle un disparo a Ángel Sepúlveda en el Clásico Tapatío.

Camilo Vargas va por el trono: está a tres penales atajados del récord histórico de la Liga MX
El objetivo cobra relevancia ante la expansión de sistemas de IA que procesan, reproducen y ofrecen información a partir de contenidos periodísticos.

Medios de Latinoamérica se integran a una coalición global para defender los contenidos periodísticos ante la IA
La advertencia se produjo en medio de una creciente tensión entre Rusia y las naciones occidentales tras una serie de incursiones con drones y presuntas operaciones de sabotaje que los países europeos han vinculado a Moscú.

La OTAN advierte a Rusia: ‘Destrozaremos’ sus fuerzas y destruiremos ‘todo y absolutamente todo’ si atacan