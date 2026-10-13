Reportan muerte de mujer tras presunto ataque de su pareja en Piedras Negras, Coahuila

Los primeros reportes señalan que un llamado de auxilio por violencia familiar provocó la movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia hacia el domicilio donde presuntamente ocurrió el ataque.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer fue reportada sin vida tras ser agredida aparentemente por su pareja sentimental dentro de una vivienda de la calle Purón Johnston, en el fraccionamiento Praderas, en Piedras Negras , Coahuila, durante la tarde de este martes 13 de octubre.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Civil Coahuila y Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron el área para resguardar la escena e iniciar las indagatorias.

La versión preliminar indica que un hombre habría atacado a su pareja dentro del inmueble y que la mujer habría fallecido en el sitio. La intervención de los agentes se concentró en asegurar el lugar mientras se esperaba la llegada de peritos para el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes.

Uno de los reportes también recoge señalamientos atribuidos a vecinos sobre presuntos episodios anteriores de golpes y amenazas contra la mujer. Estas versiones apuntan a posibles antecedentes de violencia en la relación.

La movilización continua en el sector habitacional, con presencia de las distintas corporaciones que atendieron el llamado.