Rescatan a migrante atrapada en púas del muro fronterizo, en Texas (video)

DEL RÍO, TX.- Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) rescataron a una mujer que quedó atrapada en la parte superior del muro fronterizo en Texas, luego de que se enganchara en el alambre de púas mientras intentaba cruzar hacia territorio estadounidense.

El incidente, ocurrido en un punto no especificado de la línea divisoria, fue registrado y difundido a través de redes sociales por la Patrulla Fronteriza. En el video se observa a la mujer suspendida sobre la estructura metálica, imposibilitada de continuar su ascenso tras quedar su ropa y extremidades atrapadas en la concertina instalada en la parte superior del muro.

De acuerdo con la información oficial, agentes del Sector El Paso acudieron rápidamente para realizar las maniobras de rescate. El personal logró cortar el alambre y liberar a la mujer, quien presentaba heridas menores provocadas por las púas. Tras ser estabilizada, fue trasladada al Centro de Procesamiento Central en El Paso.