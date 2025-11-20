Rescatan a migrante atrapada en púas del muro fronterizo, en Texas (video)

Piedras Negras
/ 20 noviembre 2025
    Rescatan a migrante atrapada en púas del muro fronterizo, en Texas (video)
    La migrante quedó suspendida sobre la estructura metálica tras engancharse en el alambre de púas. FOTO: US BORDER PATROL

Las lesiones se centraron en heridas cortantes y laceraciones, principalmente en brazos y piernas, además de sangrado moderado y posible afectación muscular superficial

DEL RÍO, TX.- Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) rescataron a una mujer que quedó atrapada en la parte superior del muro fronterizo en Texas, luego de que se enganchara en el alambre de púas mientras intentaba cruzar hacia territorio estadounidense.

El incidente, ocurrido en un punto no especificado de la línea divisoria, fue registrado y difundido a través de redes sociales por la Patrulla Fronteriza. En el video se observa a la mujer suspendida sobre la estructura metálica, imposibilitada de continuar su ascenso tras quedar su ropa y extremidades atrapadas en la concertina instalada en la parte superior del muro.

De acuerdo con la información oficial, agentes del Sector El Paso acudieron rápidamente para realizar las maniobras de rescate. El personal logró cortar el alambre y liberar a la mujer, quien presentaba heridas menores provocadas por las púas. Tras ser estabilizada, fue trasladada al Centro de Procesamiento Central en El Paso.

La CBP señaló que la mujer habría intentado cruzar sin documentación y que fue arrestada una vez que se encontraba a salvo. La agencia agregó que este tipo de accidentes son frecuentes debido a los riesgos propios del muro, su altura y el alambre cortante instalado para impedir ascensos.

En las publicaciones difundidas, la Patrulla Fronteriza acompañó el video con mensajes en los que advirtió sobre el peligro de intentar ingresar de manera irregular, señalando que “las barreras sí funcionan” y que estos incidentes son resultado de los intentos por escalar una estructura diseñada para impedir cruces no autorizados.

Hasta ahora, las autoridades no han proporcionado más información sobre el estado de salud de la mujer o el seguimiento de su caso, pero reiteraron que este tipo de riesgos se han incrementado en varios puntos del muro fronterizo.

(Con información de medios locales)

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

