Restauranteros de Piedras Negras ajustan estrategias ante la cuesta de enero

Piedras Negras
/ 6 enero 2026
    Restauranteros de Piedras Negras ajustan estrategias ante la cuesta de enero
    Restauranteros locales reportaron una alta afluencia durante diciembre, impulsada por el pago de aguinaldos y fondos de ahorro, antes de la caída en el consumo típica de enero. FOTO: ARCHIVO

Tras el repunte en ventas registrado durante diciembre, restauranteros enfrentan la desaceleración de enero y ajustan estrategias para mantener el flujo de clientes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras un diciembre marcado por una alta concurrencia en restaurantes, el panorama cambia drásticamente con la llegada de enero. El empresario local Hugo Cantú García explicó que el pago de aguinaldos y fondos de ahorro impulsa a las familias a visitar con mayor frecuencia sus establecimientos favoritos, generando una derrama económica significativa para el sector.

Cantú subrayó la importancia de administrar de manera adecuada esos ingresos adicionales para enfrentar la llamada “cuesta de enero”.

“Debemos evitar que nos tome desprevenidos, ya que el flujo de efectivo disminuye considerablemente”, señaló.

De acuerdo con el empresario, para este inicio de 2026 los restauranteros ya aplican estrategias enfocadas en incentivar el consumo y atraer nuevamente a los clientes, con el objetivo de mitigar la baja en ventas característica de la temporada.

Temas


Restaurantes
Empresas

Localizaciones


Coahuila
Piedra Negras

