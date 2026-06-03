Reunión con maestros aborda los alcances de la Respuesta Salarial 2026 en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Representantes de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron en Piedras Negras una reunión informativa como parte de su gira estatal para dar a conocer los alcances de la Respuesta Salarial 2026. El secretario general de la Sección 5, Everardo Padrón García, explicó que el acuerdo es resultado de las negociaciones nacionales con las secretarías de Educación Pública y de Hacienda. Añadió que esta jornada corresponde a la séptima región visitada por la dirigencia sindical.

La organización sindical agrupa a cerca de 33 mil trabajadores de la educación en Coahuila, de los cuales alrededor de 10 mil son jubilados. Únicamente quedan pendientes por visitar las regiones de los Cinco Manantiales y Centro. Durante el encuentro se informó que la respuesta salarial contempla beneficios para personal de educación básica, apoyo y asistencia a la educación, así como para docentes y trabajadores de educación media superior y superior. En el caso de educación básica, los beneficios alcanzan a personal de preescolar, primaria, secundaria, educación especial, educación física, inglés, educación inicial y centros de atención múltiple. También se incluye a trabajadores administrativos, técnicos y manuales. Respecto al incremento salarial, se detalló que la composición global supera el 10 por ciento. De ese porcentaje, un 7 por ciento corresponde al aumento directo al salario del personal docente mediante el concepto 07.

Además de los aspectos económicos, la dirigencia sindical señaló que continúan las gestiones para atender problemáticas laborales y administrativas que afectan al magisterio. Entre los temas prioritarios se encuentra la revisión de las reglas de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). Los representantes sindicales indicaron que, mediante mesas permanentes de negociación, se han logrado avances para flexibilizar algunos procesos relacionados con el USICAMM. No obstante, reiteraron la necesidad de impulsar cambios de fondo que otorguen mayores oportunidades y certeza laboral a los trabajadores de la educación.

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