Revientan tres casas en cateos simultáneos y aseguran droga en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 22 diciembre 2025
    Revientan tres casas en cateos simultáneos y aseguran droga en Piedras Negras
    Elementos federales brindaron resguardo perimetral durante las acciones de investigación realizadas en la ciudad. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Los cateos se realizaron en domicilios ubicados en las colonias Periodistas y Buenos Aires, como parte de operativos simultáneos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante la noche del sábado, corporaciones de investigación desplegaron un operativo simultáneo en distintos puntos de Piedras Negras, donde se llevaron a cabo tres cateos como parte de indagatorias en curso por presuntos delitos contra la salud y otros hechos relacionados.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con la Policía Civil Coahuila, quienes se movilizaron hacia varios domicilios previamente identificados. Dos de las intervenciones se efectuaron en viviendas ubicadas en colonias de la ciudad, mientras que una tercera se concretó en otro sector habitacional, todos bajo mandamiento judicial.

TE PUEDE INTERESAR: Tania Flores acude a audiencia de vinculación en Saltillo por presunto delito de corrupción

De acuerdo con la información disponible, los cateos permitieron el aseguramiento de diversas sustancias ilícitas, entre ellas droga conocida como cristal y mariguana. Durante las inspecciones también se localizaron objetos presuntamente relacionados con las actividades investigadas, como básculas grameras y equipo de videovigilancia, los cuales fueron retirados de los inmuebles para integrarlos a las carpetas correspondientes.

Como resultado de uno de los operativos, se logró la detención de una persona, quien quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia. Será esta autoridad la encargada de determinar su situación legal y dar seguimiento a las investigaciones derivadas de los hallazgos.

Dos de los cateos se realizaron en domicilios ubicados en la colonia Periodistas, donde, de acuerdo con reportes ciudadanos, presuntamente se llevaba a cabo la distribución de droga. En esos inmuebles se aseguraron diversos objetos considerados como parte del delito, los cuales presuntamente eran utilizados para la venta de sustancias ilícitas.

El tercer cateo efectuado durante la misma jornada tuvo lugar en la colonia Buenos Aires. En este caso, la diligencia fue solicitada por el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, tras una investigación que dicha dependencia mantiene abierta. El objetivo principal de esta acción fue la localización de indicios y pruebas que permitan fortalecer la carpeta de investigación correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Habilitan 100 albergues en Coahuila ante temporada invernal

Durante los cateos, agentes de la Agencia de Investigación Criminal contaron con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes brindaron resguardo perimetral y seguridad durante el desarrollo de las diligencias.

Las autoridades informaron que todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las indagatorias. Estas acciones se derivan, en parte, de denuncias anónimas realizadas por la ciudadanía, las cuales son canalizadas y atendidas por las instancias correspondientes como parte de los trabajos de investigación que se mantienen activos en la Región Norte Uno.

(Con información de medios locales)

