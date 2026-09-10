Roban más de 200 mil pesos de residencia en Del Lago en Piedras Negras, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Roban más de 200 mil pesos de residencia en Del Lago en Piedras Negras, Coahuila
    lementos de la Fiscalía acudieron a una residencia de Residencial Del Lago para investigar el robo de más de 200 mil pesos, en Piedras Negras. CORTESÍA

Los ladrones aprovecharon que los propietarios estaban de viaje y presuntamente inutilizaron las cámaras de seguridad para cometer el atraco

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Más de 200 mil pesos en efectivo, además de dólares y presuntamente documentos, fueron sustraídos de una residencia ubicada en el sector Residencial Del Lago, en Piedras Negras, Coahuila, luego de que sus habitantes salieran de viaje durante el fin de semana.

El robo fue descubierto por los propietarios al regresar a su domicilio, ubicado sobre la calle Cuitzeo, mientras que la presencia de elementos policiacos en distintas calles del exclusivo sector durante el martes llamó la atención de los vecinos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/julieta-ramirez-niega-haber-firmado-acuerdo-con-autoridades-de-eu-y-rechaza-investigacion-en-su-contra-NF23408041

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los responsables habrían ingresado al inmueble aprovechando la ausencia de los moradores y posteriormente desactivaron parte de los sistemas de seguridad. Para ello, presuntamente bajaron los interruptores de energía eléctrica, con lo que dejaron fuera de funcionamiento las cámaras de videovigilancia.

Una vez dentro de la vivienda, los delincuentes lograron abrir una caja fuerte de donde sustrajeron una cantidad superior a los 200 mil pesos, además de una suma no precisada de dólares y documentos.

Tras recibir la denuncia, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias que permitan establecer cómo fue cometido el atraco.

La investigación también se extendió hacia el personal encargado de la vigilancia del residencial, debido a que los responsables consiguieron ingresar y salir del sector sin ser detectados. Los agentes entrevistaron además a trabajadores de construcción y personal de servicio que pudieron haber tenido conocimiento de los movimientos registrados en la zona.

La Fiscalía informó que mantiene abierta la investigación y que ya cuenta con dos personas consideradas sospechosas de participar en el robo. De acuerdo con los datos conocidos hasta ahora, se trabaja en la integración de las actuaciones necesarias para solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/todos-los-ecosistemas-son-vulnerables-dice-martin-juarez-director-de-la-anp-rios-y-montanas-de-la-comarca-lagunera-EK23387726

Mientras avanzan las indagatorias, residentes del sector intercambiaron información mediante grupos vecinales y solicitaron videos de cámaras particulares que pudieran contribuir a identificar a los responsables o establecer la ruta utilizada para cometer el robo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente la identidad de los sospechosos ni han establecido cómo lograron superar los controles de acceso del residencial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad
Robos

Localizaciones


Piedras Negras

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El culpable oficial del fallo educativo

El culpable oficial del fallo educativo
true

Saltillo: CFE y Agsal necesitan mejorar su coordinación
true

POLITICÓN: Jurisprudencia UAdeC: Óscar Nájera vs. Marisol Díaz, ¿quién sucederá a Alfonso Yáñez?
El magistrado sostuvo que la competencia del proceso penal de Flores corresponde a los tribunales de Coahuila.

‘Es un atrevimiento jurídico’: califica Poder Judicial de Coahuila actuación de juez en Hidalgo en caso Tania Flores
El próximo 21 de octubre se tiene contemplado que sea obligatorio este pase turístico.

Pase Turístico sí es inconstitucional: abogados de Nuevo León y Coahuila
Yair Nuncio, Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez marcaron los goles con los que los Coyotes resolvieron su primer partido de Copa Promesas.

Saltillo Soccer debuta con triunfo 3-0 en la Copa Promesas ante Club Calor
Trump promete un pago de 5 mil dólares por adulto si los republicanos ganan el Congreso en noviembre; el plan costaría más de 1.2 billones.

‘Dividendo Trump’... promete 5 mil dólares a cada adulto si los republicanos mantienen el control del Congreso en las elecciones de noviembre
Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos.

Marco Rubio critica a la izquierda en América Latina