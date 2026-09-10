Roban más de 200 mil pesos de residencia en Del Lago en Piedras Negras, Coahuila

El robo fue descubierto por los propietarios al regresar a su domicilio, ubicado sobre la calle Cuitzeo, mientras que la presencia de elementos policiacos en distintas calles del exclusivo sector durante el martes llamó la atención de los vecinos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Más de 200 mil pesos en efectivo, además de dólares y presuntamente documentos, fueron sustraídos de una residencia ubicada en el sector Residencial Del Lago, en Piedras Negras , Coahuila, luego de que sus habitantes salieran de viaje durante el fin de semana.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los responsables habrían ingresado al inmueble aprovechando la ausencia de los moradores y posteriormente desactivaron parte de los sistemas de seguridad. Para ello, presuntamente bajaron los interruptores de energía eléctrica, con lo que dejaron fuera de funcionamiento las cámaras de videovigilancia.

Una vez dentro de la vivienda, los delincuentes lograron abrir una caja fuerte de donde sustrajeron una cantidad superior a los 200 mil pesos, además de una suma no precisada de dólares y documentos.

Tras recibir la denuncia, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias que permitan establecer cómo fue cometido el atraco.

La investigación también se extendió hacia el personal encargado de la vigilancia del residencial, debido a que los responsables consiguieron ingresar y salir del sector sin ser detectados. Los agentes entrevistaron además a trabajadores de construcción y personal de servicio que pudieron haber tenido conocimiento de los movimientos registrados en la zona.

La Fiscalía informó que mantiene abierta la investigación y que ya cuenta con dos personas consideradas sospechosas de participar en el robo. De acuerdo con los datos conocidos hasta ahora, se trabaja en la integración de las actuaciones necesarias para solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes.